Akşam polikliniği eylülde Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor

Erzurum Şehir Hastanesi, gün içinde hastaneye gidemeyen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Eylül ayında da Akşam Polikliniği uygulamasını sürdürüyor. Uygulama ile gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve çalışma saatleri nedeniyle muayene olamayanların iş çıkışı veya uygun zaman dilimlerinde hizmet alabilmesi hedefleniyor.

hangi branşlar hizmet verecek:

Hastane duyurusuna göre akşam polikliniklerinde Eylül ayı boyunca haftanın belirli günlerinde toplam 13 branşta mesai dışı hizmet sunulacak. Hizmet verecek branşlar şunlar: Çocuk Alerjisi, Çocuk Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Göz, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye), Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji ve Psikiyatri.

randevu ve çalışma saatleri:

Akşam poliklinikleri, haftanın belirli günlerinde 16:30 - 18:30 ve 16:30 - 19:00 saatleri arasında hizmet verecek şekilde planlandı. Yetkililer, bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için mutlaka randevu almaları gerektiğini vurguladı.

Randevular, Sağlık Bakanlığı'nın MHRS web sitesi veya uygulaması ile Alo 182 randevu hattı üzerinden oluşturulabiliyor; başvuranlar mesai dışı çalışma saatlerini seçerek uygun randevularını kolayca alabilecekler.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, GÜN İÇİNDE HASTANEYE GİDEMEYEN VATANDAŞLAR İÇİN BAŞLATTIĞI "AKŞAM POLİKLİNİĞİ" UYGULAMASINI EYLÜL AYINDA DA SÜRDÜRÜYOR.