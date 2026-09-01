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Piyasada dolar ve avro açılışta sınırlı değişim gösterdi

Dolar 48,2740 liradan, euro 56,0910 liradan güne başladı; Kapalıçarşı alış-satış verileri ve son kapanıştaki küçük farklar dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Piyasada dolar ve avro açılışta sınırlı değişim gösterdi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Güne başlayan serbest piyasa verilerine göre dolar ve avro, önceki kapanışa kıyasla sınırlı farklarla işlem görüyor. Açılış rakamları, yatırımcıların genel olarak dengeli bir seyir izlediğine işaret ediyor.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı’daki işlemlerde 48,2720 liradan alınan dolar, 48,2740 liradan satılıyor. Öte yandan 56,0890 liradan alınan euro piyasada 56,0910 liradan işlem görüyor.

kapanışa göre durum:

Son kapanışta dolar 48,26 liradan, euro ise 56,00 liradan satılmıştı. Bugünkü açılış verileri, her iki para biriminde de önceki kapanışa göre yalnızca hafif bir yükseliş olduğunu gösteriyor.

DOLAR 48,2740 LİRADAN, EURO İSE 56,0910 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 48,2740 LİRADAN, EURO İSE 56,0910 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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