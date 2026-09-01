Bayramiç'te orman yangını 8 hektarlık alanı etkiledi, soğutma çalışmaları sürüyor

olayın seyrine genel bakış:

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında çıkan orman yangını, dün saat 16.20 sıralarında başladı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve çevre alanlar tehdit altına girdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve toplam 196 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, dün gece saat 23.00 civarında kontrol altına alındı.

bilanço ve soruşturma:

Yangının etkisiyle yaklaşık 8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Sahada şu anda soğutma çalışmaları sürüyor; jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yürütüyor.

BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI