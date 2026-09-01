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Bayramiç'te orman yangını 8 hektarlık alanı etkiledi, soğutma çalışmaları sürüyor

Bayramiç'te Yiğitler köyü yakınında dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen müdahale ile kontrol altına alındı; 8 hektar orman yandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayramiç'te orman yangını 8 hektarlık alanı etkiledi, soğutma çalışmaları sürüyor

olayın seyrine genel bakış:

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında çıkan orman yangını, dün saat 16.20 sıralarında başladı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve çevre alanlar tehdit altına girdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve toplam 196 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, dün gece saat 23.00 civarında kontrol altına alındı.

bilanço ve soruşturma:

Yangının etkisiyle yaklaşık 8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Sahada şu anda soğutma çalışmaları sürüyor; jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yürütüyor.

BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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