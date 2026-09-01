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Karabük'te merdiveni omuzladılar: itfaiye 10 metrelik kuyudan köpeği çıkardı

Karabük’te ormanlık alanda yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen sokak köpeği, itfaiyenin uzun uğraşıyla sağ salim kurtarıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te merdiveni omuzladılar: itfaiye 10 metrelik kuyudan köpeği çıkardı

Karabük'te merdiveni omuzladılar: itfaiye 10 metrelik kuyudan köpeği çıkardı

Karabük Köyü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, içinde mahsur kalan bir sokak köpeği, bölgeye giden bir vatandaş tarafından fark edildi. Evinden çıkan Erol Çoban, daha önce bir yaban domuzunun düştüğü bildirilen ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuyu kontrol ederken köpeği kuyunun dibinde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

zorlu ulaşım ve ekip çalışması:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçların giremediği engebeli arazi nedeniyle ekipmanları taşıma zorluğuyla karşılaştı. Kurtarma için gerekli merdiveni araçtan indiremedikleri için ekipler ve bölge sakini Erol Çoban, merdiveni elleriyle taşıyarak operasyona ulaştırdı. Merdivenin taşınması sırasında ekipler yaklaşık 2 kilometre mesafe kat etti.

kurtarma anı ve sonrasında:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinden bir er, merdivenle kuyuya inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Kuyunun başından ayrılmayan Erol Çoban kurtarma işlemini takip etti. Yapılan ilk kontrollerde köpeğin herhangi bir yaralanması olmadığı belirlendi; kısa süre sonra köpek ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu. Çoban, aynı kuyuda daha önce bir yaban domuzunun mahsur kaldığını hatırlatarak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

KARABÜK&#039;TE ORMANLIK ALANDA YAKLAŞIK 10 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN SOKAK KÖPEĞİ, İTFAİYENİN...

KARABÜK'TE ORMANLIK ALANDA YAKLAŞIK 10 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN SOKAK KÖPEĞİ, İTFAİYENİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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