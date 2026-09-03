Topuk Yaylası’nda 25 bin sazanla sucul yaşamı destekleme çalışması

Topuk Yaylası Göleti'nde yapılan balıklandırma çalışması

Topuk Yaylası Göleti'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında balıklandırma gerçekleştirildi. Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nden temin edilen 25 bin adet sazan yavrusu gölete bırakıldı ve genç balıkların doğal ortamla buluşması sağlandı.

uygulama ve katılımcılar:

Balıklandırma programına Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Samet Gürel, şube müdürleri ve İl Müdürlüğü personeli katıldı. Etkinlikte yavru sazanlar katılımcıların göletle buluşturmasıyla suya bırakıldı; programa katılan çocuklar ise çalışmaları yerinde izleme ve sürece dâhil olma fırsatı buldu.

amaç ve beklenen etkiler:

Çalışmanın hedefi, göletteki mevcut balık popülasyonunu desteklemek, su ürünleri varlığını artırmak ve doğal su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, yapılan çalışmaların doğal su kaynaklarındaki balık varlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirterek balıklandırma faaliyetlerinin sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sunduğunu vurguladı.

Çocukların etkinliğe katılması, yalnızca balık popülasyonunun desteklenmesiyle sınırlı kalmayıp çevre bilinci ve su kaynaklarının korunması konusunda yerel düzeyde farkındalığın artırılmasına da hizmet ediyor. Topuk Yaylası Göleti'nde gerçekleştirilen bu tür düzenli balıklandırma uygulamalarının, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan uzun vadeli yarar sağlaması amaçlanıyor.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE BULUNAN TOPUK YAYLASI GÖLETİ’NDE, SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BALIKLANDIRMA FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.