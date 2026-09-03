Hadim'in serin yamaçlarında eylül kirazı: sezon uzadı, ihracat sürüyor

Hadim'de eylül ayında da devam eden kiraz hasadı

Konya'nın Hadim ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen kirazların hasadı eylül ayına girilmesine rağmen sürüyor. İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesi Arpalık mevkiindeki engebeli arazilerde üreticiler, uzun süreli bakım ve yoğun elle çalışma ile hasadı gerçekleştiriyor.

Zorlu üretim süreci:

Kiraz üreticisi Yusuf Tekdamar, hasadın yaklaşık iki aydır sürdüğünü ve bahar dönemindeki bakım çalışmalarının ürün kalitesi için kritik olduğunu vurguluyor. Tekdamar, "Gübresi, ilacı, suyu ve özellikle arazi şartları çok zor. Kirazımıza gözümüz gibi bakıyoruz. İlacı, gübresi, çapası ve sulaması tamamen el emeğiyle yapılıyor" diyerek mekanizasyonun sınırlı olduğunu belirtiyor. Bölgedeki araziler tarım makinelerinin kullanımına uygun değil; üreticiler çoğunlukla susuz koşullarda üretiyor ve bunun aromaya olumlu yansıdığını ifade ediyor.

Rakım farkı ve pazar hareketleri:

Üretici Mert Tekdamar ise Hadim'in Türkiye'de kiraz hasadının en geç tamamlandığı bölgelerden biri olduğuna dikkat çekiyor. İlçede hasat genellikle 15 Haziran civarında başlıyor ve rakım 800 metreden 2 bin metre seviyelerine kadar çıktığı için sezon eylüle kadar uzayabiliyor. Tekdamar, kirazların büyük bölümünün ihraç edildiğini belirterek, "Kirazımızın yaklaşık yüzde 90'ı yurt dışına gönderiliyor. Ürün azaldığı için şu dönemde İstanbul pazarına sevkiyat yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Tüccar Ali Akbalık da hasadın yaklaşık dört aydır devam ettiğini, Hadim kirazının yurt dışında rağbet görmesinin nedenlerini kalibre ve özgün aromaya bağlıyor. Akbalık, "Kirazlarımızın yüzde 90'ı ihraç ediliyor, kalan kısmı ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Bugün 1 Eylül olmasına rağmen kiraz alımımız devam ediyor" dedi.

Üreticiler, mevcut hava ve arazi koşullarının devam etmesi halinde hasadın yaklaşık 10-15 gün daha sürebileceğini öngörüyor. Yüksek rakım, uzun hasat dönemi ve özgün aroma, Hadim kirazını bölge ekonomisine katkı sağlayan bir ürün haline getiriyor.

KONYA'NIN HADİM İLÇESİNDE, TOROS DAĞLARI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE YETİŞTİRİLEN KİRAZIN HASADI EYLÜL AYINA GİRİLMESİNE RAĞMEN DEVAM EDİYOR.