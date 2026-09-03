Dolar 48,3062 +0,02%
Euro 56,2333 +0,18%
Bist 14.007,40 -0,31%
Altın Gram 6.964,16 +1,57%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 95,08 -0,58%
--°

Hadim'in serin yamaçlarında eylül kirazı: sezon uzadı, ihracat sürüyor

Torosların yüksek kesimlerinde yetişen Hadim kirazında hasat eylül ayına rağmen devam ediyor; rakım farkı sezonu uzatırken ürünün yüzde 90'ı ihraç ediliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:51

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 09:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hadim'in serin yamaçlarında eylül kirazı: sezon uzadı, ihracat sürüyor

Hadim'de eylül ayında da devam eden kiraz hasadı

Konya'nın Hadim ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen kirazların hasadı eylül ayına girilmesine rağmen sürüyor. İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesi Arpalık mevkiindeki engebeli arazilerde üreticiler, uzun süreli bakım ve yoğun elle çalışma ile hasadı gerçekleştiriyor.

Zorlu üretim süreci:

Kiraz üreticisi Yusuf Tekdamar, hasadın yaklaşık iki aydır sürdüğünü ve bahar dönemindeki bakım çalışmalarının ürün kalitesi için kritik olduğunu vurguluyor. Tekdamar, "Gübresi, ilacı, suyu ve özellikle arazi şartları çok zor. Kirazımıza gözümüz gibi bakıyoruz. İlacı, gübresi, çapası ve sulaması tamamen el emeğiyle yapılıyor" diyerek mekanizasyonun sınırlı olduğunu belirtiyor. Bölgedeki araziler tarım makinelerinin kullanımına uygun değil; üreticiler çoğunlukla susuz koşullarda üretiyor ve bunun aromaya olumlu yansıdığını ifade ediyor.

Rakım farkı ve pazar hareketleri:

Üretici Mert Tekdamar ise Hadim'in Türkiye'de kiraz hasadının en geç tamamlandığı bölgelerden biri olduğuna dikkat çekiyor. İlçede hasat genellikle 15 Haziran civarında başlıyor ve rakım 800 metreden 2 bin metre seviyelerine kadar çıktığı için sezon eylüle kadar uzayabiliyor. Tekdamar, kirazların büyük bölümünün ihraç edildiğini belirterek, "Kirazımızın yaklaşık yüzde 90'ı yurt dışına gönderiliyor. Ürün azaldığı için şu dönemde İstanbul pazarına sevkiyat yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Tüccar Ali Akbalık da hasadın yaklaşık dört aydır devam ettiğini, Hadim kirazının yurt dışında rağbet görmesinin nedenlerini kalibre ve özgün aromaya bağlıyor. Akbalık, "Kirazlarımızın yüzde 90'ı ihraç ediliyor, kalan kısmı ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Bugün 1 Eylül olmasına rağmen kiraz alımımız devam ediyor" dedi.

Üreticiler, mevcut hava ve arazi koşullarının devam etmesi halinde hasadın yaklaşık 10-15 gün daha sürebileceğini öngörüyor. Yüksek rakım, uzun hasat dönemi ve özgün aroma, Hadim kirazını bölge ekonomisine katkı sağlayan bir ürün haline getiriyor.

KONYA&#039;NIN HADİM İLÇESİNDE, TOROS DAĞLARI&#039;NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE YETİŞTİRİLEN KİRAZIN HASADI EYLÜL...

KONYA'NIN HADİM İLÇESİNDE, TOROS DAĞLARI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE YETİŞTİRİLEN KİRAZIN HASADI EYLÜL AYINA GİRİLMESİNE RAĞMEN DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya Mahmutlar'da altyapıdan çay bahçesine: asfalt çalışmaları erken tamamland...
images

Sorgun'da sahada inceleme: ekiplerle birlikte daha iyisini hedefliyor
images

Tarım üretiminde durum tespiti: Afyonkarahisar'da dört ilçede saha denetimi
images

Işıklı gölde 12 kilometrelik yeni tekne rotası su biberleriyle renklendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ'da 200 yıllık zabıta geleneği törenle kutlandı

Batan gemide cep telefonuyle kaydetti: kurtarma anları ve yolcuların tepkisi

Vatandaş yol ortasında el işaretiyle trafiği yönlendirdi

Yeni Siirt çevre yolunda beton mikseri ve otomobilin çarpışması maddi hasarla sonuçlandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı