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Denizli Büyükşehir'den üreticiye destek: karpuzlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam'dan alınan karpuzları satın alıp sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak üreticiyi ve vatandaşları destekliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli Büyükşehir'den üreticiye destek: karpuzlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Denizli Büyükşehir uygulamasıyla üreticinin ürünü sofralara gidiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında Acıpayam ilçesi sınırları içindeki üreticilere yönelik bir destek projesini hayata geçirdi. Akalan Mahallesi kavun-karpuz pazarından bölge üreticisinden satın alınan tonlarca karpuz, Büyükşehir ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Uygulama, hem üreticinin gelir kaybını önlemeyi hem de dar gelirli hane halklarının taze gıdaya erişimini artırmayı hedefliyor.

Saha çalışmaları ve ilçe ziyaretleri:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam ziyaretinde bir dizi temas ve inceleme gerçekleştirdi. Başkan Çavuşoğlu'na Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım eşlik etti. Ziyaret programında mazot kartı dağıtım töreni, Alaattin ve Oğuz mahalle ziyaretleri ile mahalle sakinleriyle görüşmeler yer aldı. Başkan, mahallelerin ilçe merkezine bağlanan yol güzergâhlarında incelemelerde bulunarak yerel altyapı ihtiyaçlarını dinledi.

Program kapsamında Evka Bulvarı'ndaki asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını denetleyen ekipler, ilçe genelinde konforlu ve güvenli ulaşım ağının genişletilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Teknik değerlendirmelerin ardından Dedebağ, Darıveren, Köke ve Akalan mahallelerine yapılan ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelindi.

Üreticiye destek, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi:

Akalan pazarında üreticiler ve esnafla görüşen Başkan Çavuşoğlu, çiftçilerin ekonomik sıkıntılarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Çavuşoğlu, üreticinin el emeğinin tarlada kalmaması için Büyükşehir olarak devreye girildiğini belirterek ürünlerin sosyal yardım ağları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı. Bu adım, yerel üretimi desteklerken aynı zamanda nüfusun dezavantajlı kesimlerine taze ve kaliteli gıda sağlama amacı taşıyor.

Başkan Çavuşoğlu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, "Acıpayam’da hemşehrilerimizle kucaklaşmanın, onların dertleriyle dertlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mazot kart desteğimizle üreticimizin yükünü hafifletirken, mahallelerimizin yol, asfalt ve kaldırım gibi altyapı eksiklerini de hızla gideriyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve vatandaşların yüzünün güldüğü bir kent hedefinin sürdürüleceğini vurguladı.

Akalan pazarındaki incelemelerin ardından mahalledeki biber pazarına da uğranarak esnaf ve vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri, uygulamanın hem kısa vadede üreticilerin elindeki ürünlerin değerlendirilmesine hem de uzun vadede yerel dayanışma ağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA HEM ÜRETİCİYE CAN SUYU...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA HEM ÜRETİCİYE CAN SUYU OLMAYA HEM DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDİYOR. ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI AKALAN MAHALLESİ’NDEKİ KAVUN-KARPUZ PAZARINI ZİYARET EDEN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN MÜJDESİNİ VERDİĞİ DESTEK PROJESİ HIZLA HAYATA GEÇİRİLDİ. BÖLGE ÜRETİCİSİNDEN SATIN ALINAN TONLARCA KARPUZ, BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILMAYA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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