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Arsuz'da tek araçlı kaza: Madenli Mahallesi'nde direksiyonu kaçan sürücü yaralandı

Arsuz Madenli Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaca çarptı; yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arsuz'da tek araçlı kaza: Madenli Mahallesi'nde direksiyonu kaçan sürücü yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin ağaca çarptığı bildirildi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Yetkililer, yaralının sağlık durumu hakkında henüz bilgi vermedi. İlk müdahale ve kurtarma çalışmasının hızlı gerçekleştirildiği, kazazedeye olay yerinde gerekli müdahalelerin yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Kazayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine yönelik değerlendirmelerin yapılacağını ve elde edilen bulgulara göre sürecin ilerletileceğini bildirdi.

ARSUZ İLÇESİNDE YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ARSUZ İLÇESİNDE YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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