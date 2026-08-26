Artabel gölleri'nde kayalara yazılan taraftar izleri tepkilere yol açtı

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki koruma altındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, son günlerde kayalara sprey boyayla yazılan ifadeler nedeniyle gündeme geldi. Doğaseverlerin zorlu parkurları aşarak ulaştığı alanda oluşan görüntü, bölgenin doğal dokusuna zarar verdi.

görüntüler ve tespit edilen yazılar:

Park içinde, özellikle Ahtabur Gölü çevresindeki kaya yüzeylerinde mavi sprey boyayla çeşitli yazılar görüldü. 2 bin 980 metre rakımdaki göl çevresinde tespit edilen yazılarda "TEKSAS" ve "BURSASPOR" ifadelerinin yanı sıra farklı rakamlar da yer aldı. Yazıların kim veya kimler tarafından yazıldığı henüz belirlenemedi.

etki ve ziyaretçi tepkileri:

Kayalara yapılan müdahale, bölgenin doğal görünümünü bozan bir çevre ve görsel kirlilik oluşturdu. Doğaseverler, Artabel Gölleri gibi alanların ortak değer olduğunu vurgulayarak, ziyaretçilerin bu tür izler bırakmak yerine çevreyi koruması gerektiğini belirtti. Ayrıca ulaşmak için zorlu parkurları aştıklarını söyleyen ziyaretçiler, emeğin ve doğal ortamın bu şekilde tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Olay, bölge halkı ve ziyaretçiler arasında doğaya saygı çağrısını yeniden gündeme getirdi. Koruma statüsündeki alanlarda bu tür müdahalelerin uzun vadeli estetik ve ekolojik etkileri olabileceği konusunda endişeler dile getirildi.

Yetkililerce yapılacak tespitler ve alınacak önlemlerle ilgili resmi bir duyuru bulunmamakla birlikte, doğaseverler ve bölge sakinleri Artabel Gölleri'nin korunması gerektiğini vurguluyor ve ziyaretçilerin alana zarar vermekten kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.

GÜMÜŞHANE’NİN EN ÖNEMLİ DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA YER ALAN ARTABEL GÖLLERİ TABİAT PARKI’NDA KAYALARIN ÜZERİNE SPREY BOYAYLA YAZILAN YAZILAR TEPKİ ÇEKTİ.