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Artvin'de butko zeytini yeni sezon fiyatları ve tescil hedefi

Artvin'de 2026 hasadı için Butko siyah/yeşil 1 kg 400 TL, çamiç 500 TL, katkısız zeytinyağı 1.500 TL; rekolte yaklaşık %55 artış ve coğrafi işaret çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Artvin'de butko zeytini yeni sezon fiyatları ve tescil hedefi

Artvin'de butko zeytini yeni sezon için fiyatlar belirlendi

Artvin'de 2026 yılı hasat sezonu için Butko cinsi siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatı 400 TL, bölgeye özgü çamiç zeytininin kilogram fiyatı 500 TL olarak kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca katkısız hakiki zeytinyağının litre fiyatı 1.500 TL olarak ilan edildi.

fiyat ve rekolte beklentileri:

Fiyatlar, Artvin Ticaret Borsası öncülüğünde üretici temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda belirlendi. Toplantı sonunda açıklama yapan Artvin Ticaret Borsası Başkan Vekili Hakan Ermiş, yapılan karşılaştırmalara göre bu yılki rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık %55 artış gösterdiğini söyledi.

Ermiş, alınan fiyat kararını duyururken çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını diledi ve hasat döneminin kazasız geçmesini temenni etti. Yeşil zeytin toplama işlemlerinin başladığı, ay sonu itibarıyla bahçelerde hasadın hızlanacağı belirtildi.

butko zeytinciliğinin bölgesel önemi ve tescil çalışmaları:

Çoruh Vadisi kıyısında, asırlık ağaçlardan elde edilen Butko zeytini, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı. Yetkililer, Çoruh Vadisi kıyısındaki köylerin yaklaşık %70-80'inde zeytincilik yapıldığını, ağaçların ortalama 100-150 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurguluyor.

Artvin Ticaret Borsası, zeytinciliği geliştirmek amacıyla örnek bahçeler oluşturma, yeni dikim alanları kazandırma ve ağaç sayısını artırma çalışmaları yürütüyor. Ayrıca Butko zeytininin marka değeri ve bilinirliğini artırmak için yürütülen coğrafi işaret tescil çalışmalarında son aşamaya gelindiği, sürecin bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Belirlenen fiyatların, bölgedeki üreticilerin gelirine ve yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, hasat dönemi boyunca üreticilere destek verileceğini ve rekolteye göre uygulamaların takip edileceğini ifade etti.

Artvin&#039;in Butko zeytininde yeni sezon fiyatları açıklandı

Artvin'in Butko zeytininde yeni sezon fiyatları açıklandı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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