METİP’i daha sürdürülebilir, yerel ve katılımcı bir modele taşımak hedefleniyor

Mevsimlik tarım işçiliğinde yeni dönem vizyonu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda METİP uygulamalarının bir üst aşamaya taşınması gerektiğini belirtti. Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin tarımsal üretimdeki rolü ile ailelerinin barınma, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hizmetlere erişiminin iyileştirilmesinin önceliklerden olduğunu vurguladı.

Mevcut durum ve kaynak dağılımı:

Işıkhan, METİP çalışmalarının 2010'da başladığını, 2017'de yayımlanan genelgeyle sistematik hale getirildiğini ve 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeni bir çerçeveye kavuştuğunu hatırlattı. Programa ilişkin rakamları paylaşan bakan, 2010-2013 döneminde 38 ilde 65 proje için yaklaşık 96 milyon lira kaynak aktarıldığını; 2017-2026 döneminde ise 23 il için yaklaşık 180 milyon lira ödenek tahsis edildiğini bildirdi. Ayrıca, 2026 yılı itibarıyla 21 ilde 37 aktif METİP alanı bulunduğunu belirtti ve sahada anlamlı bir uygulama tecrübesi elde edildiğini söyledi.

Yeni dönemde öncelikler ve uygulama yaklaşımı:

Bakan Işıkhan, gelecek dönem yaklaşımını altyapıyı korumak ve valilikler koordinasyonunda yerel aktörlerin katkılarını artırmak olarak özetledi. Buna göre yerel yönetimler, üreticiler, üretici örgütleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının sürece katılımı çoğaltılacak; kamu kaynakları ise bu katkıları tamamlayıcı şekilde kullanılacak. Işıkhan, METİP'in sadece barınma alanı oluşturma projesi olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Hedefin; mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını bütüncül biçimde iyileştiren, çocukların eğitimden kopmasını önleyen, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştıran, tarımsal ihtiyaçlarla uyumlu ve kalıcı bir model oluşturmak olduğunu ifade etti. Bu çerçevede üreticilerin ve yerel aktörlerin doğrudan katkı sağlayabileceği mikro destek modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hizmetlerin sürdürülebilirliği ve kurumlar arası koordinasyon:

Işıkhan, METİP alanlarında elektrik ve su gibi işletme giderlerinin sürdürülebilir biçimde karşılanmasının önemine değinerek, tarım iş aracılığı sisteminin etkinleştirilmesiyle işçi ve işveren ilişkilerinin kayıt altına alınmasının amaçlandığını söyledi. Bu sayede çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve insana yakışır işlerin oluşturulması hedefleniyor.

Bakanlıkların iş birliğine de dikkat çeken Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki veri temelli çalışmanın, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin verilerin daha sağlıklı izlenmesini sağladığını belirtti. Böylece sunulan kamu hizmetlerinin takibi ve kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

METİP alanlarında oluşturulan Sosyal Destek Merkezleri aracılığıyla çocukların eğitim süreçlerine yönlendirme, yaz okulları ve telafi eğitimleri gibi uygulamalarla çocukların eğitimle bağlarının korunması için ilgili kurumlarla birlikte çalışmalar yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Saha deneyiminden politika güncellemesine:

Toplantıda, ortaya konan görüş ve öneriler ışığında 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin uygulamada karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda nasıl güncellenebileceği ele alınacak. Işıkhan, amaçlarının yıllar içinde oluşan uygulama deneyimini yeni dönemin ihtiyaçlarıyla buluşturmak ve METİP'i daha sürdürülebilir, daha yerel ve daha katılımcı bir yapıya kavuşturmak olduğunu yineledi.

Toplantı, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti ve sahadaki sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile yerel kaynakların, özel sektör ve sivil toplum katkılarının artırılmasına yönelik modellerin tartışılacağı belirtildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI'NDA KONUŞTU