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Tekirdağ’da üzüm sezonu şenlikle başladı: 14. bağ bozumu şöleni

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 14. Bağ Bozumu Şenliği, enstitü bahçesinde folklor, üzüm sergileri ve hasatla kutlandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tekirdağ’da üzüm sezonu şenlikle başladı: 14. bağ bozumu şöleni

Şenlik programı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; ardından folklor ekibinin gösterileri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Üzüm çeşitleri ve sergiler:

Şenlik alanında farklı üzüm çeşitleri sergilendi ve ziyaretçiler bu çeşitleri yakından inceleme fırsatı buldu. Sergide yer alan örnekler, üreticilerin ve tüketicilerin çeşitlilik ve kaliteyi görmesine imkan sağladı.

Müdür Kiracı'nın değerlendirmesi:

Programda konuşan Mehmet Ali Kiracı, bağ bozumu döneminin üreticiler açısından önemine vurgu yaptı. Kiracı, bağ bozumu günlerini bir yılın emeğinin karşılığının alındığı özel bir dönem olarak tanımladı ve üzümü "dünyanın en değerli meyvesi" olarak niteledi. Konuşmasında üzümün insan sağlığı için taşıdığı besin elementleri, mineraller, vitaminler ve antioksidan özelliklerinin yanı sıra gıda sanayisine sunduğu dönüşüm imkânları ve ekonomik katma değeri üzerine de değindi.

Hasat anları ve katılım:

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte bağlarda sezonun ilk hasadını gerçekleştirdi. Katılımcılar dallardan üzüm toplarken renkli görüntüler oluştu. Şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, üreticiler, enstitü çalışanları ve bölge sakinlerinin bir araya gelerek hem kültürel hem de ekonomik boyutlarıyla üzüm üretimini kutladığı bir toplantı niteliği taşıdı.

Tekirdağ&#039;da 14. Bağ Bozumu Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi

Tekirdağ'da 14. Bağ Bozumu Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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