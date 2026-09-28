ASAT sahada güçleniyor: 30 yeni iş makinesi faaliyete geçti

ASAT araç filosunu güçlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), saha kapasitesini artırmak amacıyla filo yatırımı gerçekleştirdi. Kurum tarafından temin edilen araçlar, kent genelindeki içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve atıksu hizmetlerinde kullanılmak üzere dağıtıldı.

yeni araçların dağılımı ve kullanım alanları:

Toplam 202 milyon 750 bin TL tutarındaki yatırım kapsamında alınan 30 yeni iş makinesi, ASAT ekiplerinin merkez ve ilçelerdeki çalışmalarına destek verecek şekilde görevlere gönderildi. Araçlar; saha müdahaleleri, arıza onarımları, bakım-onarım ve altyapı çalışmaları gibi farklı ihtiyaçlara göre planlanan noktalara dağıtıldı.

ASAT ekipleri, kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiği için yeni makine parkının sahadaki etkinliği doğrudan artırması bekleniyor. Ekipman çeşitliliği ve sayısındaki artış, özellikle ani arıza müdahalelerinde müdahale süresini kısaltacak.

beklenen etkiler ve hizmet hedefleri:

Yeni araç ve teknolojiler sayesinde saha operasyonlarında hız ve verimlilik ön plana çıkarılacak; böylece vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor. ASAT, personelin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladığını bildiriyor.

Bu yatırım, kurumun vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. ASAT, filodaki yenilenme ile hem günlük işletme kapasitesini hem de acil durum müdahalelerindeki performansını artırmayı sürdürecek.

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT), HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI DAHA ETKİN ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ