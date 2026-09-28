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Serdar Mahallesi'nde sokak sokak temizlik seferberliği

Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi'nde cadde, sokak ve ortak alanlarda kapsamlı temizlik yapıp atıkları toplayarak yaşamı düzene soktu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Serdar Mahallesi'nde sokak sokak temizlik seferberliği

Başiskele'de kapsamlı temizlik çalışması:

Başiskele Belediyesi ekipleri, Serdar Mahallesi'nde cadde, sokak, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Günün erken saatlerinde başlayan operasyonla bölgede biriken atıklar toplanıp araçlarla uzaklaştırıldı ve alanlar kullanım için hazır hale getirildi.

Çalışmanın detayları:

Ekipler, mahallede süpürme ve mıntıka temizliği uygulamalarına ağırlık verdi. Yol kenarları, kaldırımlar ve ortak kullanım alanlarında titiz bir alan temizliği yapıldı; bırakılan çöpler ve biriken atıklar toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildi. Mahallenin farklı noktalarında eş zamanlı sürdürülen çalışmalar, günlük yaşam alanlarının kısa sürede düzenlenmesini sağladı.

Program ve hedefler:

Belediye tarafından yürütülen "Mahallemizde Köşe Bucak Güzel İşler" programı kapsamında yapılan temizlikler, ilçenin daha temiz ve yaşanabilir olmasına katkı amacı taşıyor. Başiskele Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda ekipleriyle sahada olmaya devam ederek benzer çalışmaları diğer mahallelere de taşıyacak.

Gerçekleştirilen temizlik sayesinde vatandaşların ortak kullanım alanlarında hijyen ve düzen arttı; yapılan müdahaleler hem estetik hem de sağlık açısından olumlu etkiler yaratmayı hedefliyor. Belediye ekipleri, düzenli aralıklarla denetim ve bakım çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

BAŞİSKELE’DE EKİPLER, SERDAR MAHALLESİ’NDE CADDE, SOKAK, KALDIRIM VE ORTAK KULLANIM ALANLARINDA...

BAŞİSKELE’DE EKİPLER, SERDAR MAHALLESİ’NDE CADDE, SOKAK, KALDIRIM VE ORTAK KULLANIM ALANLARINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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