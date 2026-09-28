Dolar 48,9776 +0,13%
Euro 55,6958 -0,08%
Bist 12.574,06 -2,52%
Altın Gram 6.543,68 -3,83%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 100,15 +2,78%
--°

Selimiye Camii'nde parçalı dolunayın büyüleyici buluşması

Edirne'nin simgesi Selimiye Camii, UNESCO mirası siluetiyle gece gökyüzünde beliren parçalı dolunayı bir araya getirerek etkileyici bir manzara sundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Selimiye Camii'nde parçalı dolunayın büyüleyici buluşması

Selimiye Camii ve parçalı dolunayın buluşması:

Edirne'nin simgesi Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak tanımladığı yapı, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunay ile birlikte etkileyici bir görüntü oluşturdu.

Görsel izlenim:

Camii'nin görkemli silueti ile dolunayın aynı karede buluşması, kubbe ve minarelerin hatlarını vurgulayarak fotoğrafik açıdan dikkat çekici bir kompozisyon ortaya çıkardı. Işığın ve gölgenin dengesi mekanın ölçeğini daha belirgin hale getirdi.

Miras ve önemi:

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan bu tarihî eser, gece manzaralarıyla da kültürel değerini ve görsel çekiciliğini pekiştiriyor; ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

SELİMİYE CAMİİ PARÇALI DOLUNAY İLE MEST ETTİ

SELİMİYE CAMİİ PARÇALI DOLUNAY İLE MEST ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta ormancılık 2027 hedefi için yol haritası oluşturuldu
images

İtfaiye haftasında Elazığ'da ücretsiz fidan dağıtımı
images

Develi'de yağışın aniden bastırması günlük yaşamı aksattı
images

Rize'de Derepazarı'nda normalleşme için hasar tespit ve destek seferberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu

Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

Bandırma girişine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj yeniliği

Eceabat'te sürdürülen çalışmada çok sayıda kaçakçılık ekipmanı ele geçirildi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi