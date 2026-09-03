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Karacabey'de altyapı seferberliği: muhtarların talepleri öncelikli

Bursa Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba, Karacabey'de muhtarlarla altyapı ve kırsal kalkınmayı konuştu; amaç atık suyunun Nilüfer Çayı'na karışmaması.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karacabey'de altyapı seferberliği: muhtarların talepleri öncelikli

Toplantı ve katılımcılar:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, Karacabey ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında 85 mahalle muhtarının katılımıyla bir araya geldi. Toplantıda Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bilal Tutuş, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ve belediye yöneticileri de hazır bulundu.

Muhtarların sahadaki rolü:

Biba, muhtarların saha bilgisinin karar süreçlerinde belirleyici olduğunu vurguladı: "Sahadaki gerçekleri en iyi bilen, bizler için en önemli veri kaynaklarından biri muhtarlardır." Muhtarların vatandaşla ilk temas noktası olduğunu belirterek, mahallelerdeki sorunların tespitinde ve önceliklendirilmesinde onların aktarımlarının temel referans teşkil ettiğini ifade etti.

Altyapı çalışmaları ve hedefler:

Toplantıda altyapı yatırımlarına öncelik verildiği kaydedildi. Biba, "Hedefimiz, hiçbir mahallemizin atık suyunun Nilüfer Çayı’na ya da başka bir vadiye karışmamasıdır. Şehrin altyapı problemlerine odaklanmış haldeyiz" diyerek planlanan müdahalelerin kapsamını özetledi.

Yetkililer, atık suların yerin 8-10 metre altına döşenecek büyük çaplı borularla toplanıp, kapasitesi artırılan Hamitler Arıtma Tesisi'ne taşınacağını belirtti. Bu yaklaşımın, şehrin su yönetiminde uzun vadeli bir düzen sağlayarak çevreye doğrudan boşalmayı engelleyeceği ifade edildi. Biba, uygulamanın "şehrin damar tıkanıklıklarını açmaya yönelik" olduğuna dikkat çekti.

Karacabey'in tarım ve hayvancılık açısından taşıdığı öneme de değinilen toplantıda, kırsal kalkınmayı sağlayacak planlamaların önceliklendirileceği vurgulandı. Biba, taleplerin ayrı ayrı değerlendirildiğini, bazı çalışmaların bu yıl bazılarınin ise önümüzdeki yıl hayata geçirileceğini söyledi ve tamamının öncelik sıralamasına göre belirlendiğini açıkladı.

Toplantı, muhtarların doğrudan gözlemlerini yönetime aktarması, altyapı yatırımlarının net hedeflerle planlanması ve Karacabey'in kırsal dinamiklerine duyarlı bir yaklaşımın öne çıkarılmasıyla sonuçlandı. Biba, "Herkes zamanla temizliğe şahit olacak" sözleriyle sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ ŞAHİN BİBA, KARACABEY İLÇESİNDE MUHTARLARLA BİR ARAYA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ ŞAHİN BİBA, KARACABEY İLÇESİNDE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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