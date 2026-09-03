Bursa'da ağustos trafik: Burulaş 21 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

Burulaş ağustos verileri

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ, 2023 ağustos ayında kent genelinde yoğun bir yolcu trafiğine hizmet verdi. Kurumun açıkladığı rakamlara göre otobüsler ve raylı sistemler birlikte ağustosta toplam 21 milyon 150 bin yolcu taşıdı. Bu dönemde otobüslerde 13 milyon 867 bin, raylı sistemlerde ise 7 milyon 283 bin yolcu seyahat etti.

Günlük ortalamalarda da hareketlilik göze çarpıyor: otobüslerde günlük ortalama 447 bin 346, raylı sistemlerde günlük ortalama 234 bin 943 yolcu taşındı. Bu veriler, şehir içi ulaşım talebinin yaz aylarında dahi yüksek seyrini koruduğunu gösteriyor.

indirimli ulaşım ve abonmanlar:

Ağustos boyunca toplu ulaşımda indirimli kullanım yaygın oldu. Toplamda 272 bin 920 tam ve 110 bin 806 öğrenci abonman yolculuğu kaydedildi. Otobüs ve raylı sistemlerde yapılan indirimli aktarma sayısı sırasıyla 765 bin 672 ve 709 bin 674 olmak üzere toplam 1 milyon 475 bin 346 olarak bildirildi.

Öğrenci tarifesinden yapılan binişler toplam 4 milyon 150 bin 812 olarak kayda geçti (otobüste 2 milyon 636 bin 608, raylıda 1 milyon 514 bin 204). Büyükşehir Belediyesi sübvansiyonuyla indirimli olarak yararlanan yolcu sayısı ise 5 milyon 626 bin 158 olarak açıklandı. Belediye tarafından uygulanan "Gittiğin kadar öde" sisteminde ise 803 bin 94 iade gerçekleştirildi.

raylı hatlar, gece seferleri ve deniz ulaşımı:

Raylı sistem hatlarında BursaRay en yoğun hattı oluşturarak 6 milyon 811 bin 14 yolcu taşıdı. Tramvay hatlarında T1 hattı 179 bin 887, T2 hattı 214 bin 726, T3 hattı 77 bin 630 yolcuya hizmet verdi; toplam raylı sistem yolcu sayısı 7 milyon 283 bin 257 olarak bildirildi.

Gece seferlerinden yararlananların sayısı ise raylı sistemlerde 2 bin 560, otobüslerde 3 bin 140 olmak üzere toplam 5 bin 700 kişi oldu. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan BUDO hizmetini ağustosta 81 bin 235 kişi tercih etti. Ayrıca 80T hattında (terminal-Yenişehir Havalimanı) 1.667 yolcu taşındı ve Bursa Otobüs Terminali’nden 1 milyon 254 bin 685 yolcu geçişi gerçekleşti.

otopark ve BursaKart işlemleri:

Büyükşehir’in sorumluluğundaki cadde üzeri ücretsiz açık otoparklarda 32 bin 402, ücretli otoparklarda 94 bin 110 olmak üzere toplam 126 bin 512 parklanma kaydedildi. Ücretsiz kapalı otoparklarda 62 bin 298, ücretli kapalı otoparklarda 191 bin 374 olmak üzere kapalı otoparklarda toplam 253 bin 672 parklanma sayısına ulaşıldı; böylece toplam parklanma sayısı 380 bin 184 oldu.

BursaKart işlemlerinde kurum verilerine göre kişileştirme ofislerinden 60 bin 279, web ve mobil kanallardan 654 bin 20, mobil araçlardan ise 141 işlem yapıldı; toplam BursaKart mecralarındaki işlemler 125 bin 840 olarak kaydedildi.

yatırımlar ve öncelik: Şahin Biba'nın değerlendirmesi

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, açıklamasında kesintisiz, güvenli ve konforlu toplu ulaşımın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. BursaRay’a 20 yeni hafif raylı sistem aracı kazandırılacağının bilgisini veren Biba, filo yenileme, altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri ile ulaşım alternatiflerini artırma yönünde çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Biba, "Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve kaliteli yolculuk yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Açıklama, şehrin toplu ulaşım kapasitesini artırma ve hizmet kalitesini yükseltme hedeflerinin devam ettiğini gösteriyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TOPLU ULAŞIM İŞTİRAKİ BURULAŞ, AĞUSTOS AYINDA 21 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI.