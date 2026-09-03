Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları hız kazandı

beşiktaş idmanda neler yaptı:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi bir günlük iznin ardından antrenmanlarına geri döndü. Çalışma BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi ve antrenmanın odağı kondisyon ile taktiklerdi.

antrenmanın detayları:

Isınma koşularıyla başlayan idman, saha içi baskı ve top kazanma üzerine kurulan 5'e 2 uygulamaları ile devam etti. Takım daha sonra çift kale maçları oynadı; antrenmanın son bölümünde duran top ve şut çalışmalarıyla maç ritmine dönük uygulamalar yapıldı.

sonraki adım ve hazırlık programı:

Teknik ekip, bu programın derbinin temposuna uyum sağlama, set parçalarındaki organizasyonu geliştirme ve oyuncuların fiziksel hazırbulunuşluğunu koruma amacını taşıdığını vurguladı. Siyah-beyazlılar, derbi çalışmalarını yarın saat 11.30'da yapılacak antrenmanla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI DERBİNİN HAZIRLIKLARINA 1 GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.