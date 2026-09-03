Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,3824 +0,44%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.028,84 +2,51%
EUR/USD 1,1637 +0,40%
Brent Petrol 95,59 -0,04%
--°

Asensio'dan ameliyat iddialarına net yanıt: kısa süre içinde takımla olacağım

Marco Asensio, ameliyat haberlerini yalanlayıp sahaya dönme sürecine başladığını ve çok yakında takımla birlikte çalışmalara katılacağını bildirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Asensio'dan ameliyat iddialarına net yanıt: kısa süre içinde takımla olacağım

asensio'dan açıklama:

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sağlık durumu hakkında çıkan "ameliyat olması gerektiği" yönündeki haberleri kulübün sosyal medya hesabından yalanladı ve doğrudan bir açıklama yayımladı.

Asensio paylaşımında, "Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

saha çalışmalarına dönüş ve takıma mesaj:

30 yaşındaki futbolcu ayrıca saha çalışmalarına başladığını ve "çok yakında takımla birlikte olacağım" dedi. Asensio, çıkan iddiaları kesin bir dille reddederek, "Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

sezon değerlendirmesi ve taraftara çağrı:

Asensio, sezonun başlangıcından memnun olduğunu vurgulayarak takımın hedeflerine dikkat çekti: "Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi’nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız."

İspanyol yıldız, taraftarlara da seslenerek stadyum desteğinin önemini hatırlattı: "Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler" sözleriyle destek çağrısını yineledi.

MARCO ASENSİO (ARŞİV)

MARCO ASENSİO (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı
images

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı
images

Milliler yarı finale yükseldi: Türkiye Almanya'yı 3-1 mağlup etti
images

Fırat Üniversitesi’nin Mavera Marine takımı TEKNOFEST mavi vatan’da zirveye çıkt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da kutlanan Özbekistan bağımsızlık yıl dönümünde iş birliği ve tanıtım planları öne çıktı

Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı, yangın kontrol altına alındı

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi