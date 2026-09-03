Asensio'dan ameliyat iddialarına net yanıt: kısa süre içinde takımla olacağım

asensio'dan açıklama:

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sağlık durumu hakkında çıkan "ameliyat olması gerektiği" yönündeki haberleri kulübün sosyal medya hesabından yalanladı ve doğrudan bir açıklama yayımladı.

Asensio paylaşımında, "Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

saha çalışmalarına dönüş ve takıma mesaj:

30 yaşındaki futbolcu ayrıca saha çalışmalarına başladığını ve "çok yakında takımla birlikte olacağım" dedi. Asensio, çıkan iddiaları kesin bir dille reddederek, "Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

sezon değerlendirmesi ve taraftara çağrı:

Asensio, sezonun başlangıcından memnun olduğunu vurgulayarak takımın hedeflerine dikkat çekti: "Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi’nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız."

İspanyol yıldız, taraftarlara da seslenerek stadyum desteğinin önemini hatırlattı: "Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler" sözleriyle destek çağrısını yineledi.

MARCO ASENSİO (ARŞİV)