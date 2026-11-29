Asgari ücrette çıta: Destici 2027 için 42 bin lira üzerinde teklif sundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda 2027 yılı asgari ücretine ilişkin beklenti ve tekliflerini açıkladı. Parti genel merkezinde yapılan toplantıda konuşan Destici, hem ekonomik taleplerini hem de partinin toplumsal duruşunu gündeme taşıdı.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası ve partinin rolü:

Toplantıda ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürecine dikkat çeken Destici, BBP’nin bu dosyaya gösterdiği çabayı vurguladı. Destici, ‘‘Muhsin Başkanımızı, şehit liderimizi kaybedeli tam 17 yıl oldu. Bu 17 yıllık süre içerisinde dava dosyası iki kere takipsizliğe uğradı. Birisi 2014 yılında, birisi 2016 yılında. Her iki takipsizliğin kaldırılması, soruşturmanın yeniden başlaması, bugün de soruşturma dosyasının Kahramanmaraş’tan Ankara’ya getirilmesi ve daha çaplı, detaylı bir soruşturma yapılıyor olması elbette ki bizleri ve camiamızı memnun etmiştir. Bu dosyaya verilen iki takipsizlik kararı kaldırılmışsa, dosya Kahramanmaraş’tan Ankara’ya gelmişse ve bugün çok kapsamlı bir soruşturma yürütülüyorsa bunda en büyük gayret Büyük Birlik Partisi’dir, Büyük Birlik Partisi’nin siyasi gücüdür’’ ifadelerini kullandı.

Asgari ücret önerisi:

Destici, 2027 yılı asgari ücretine dair teklifini ayrıntılarıyla açıkladı. Hesaplama yaklaşımını aktaran Destici, yılbaşında yalnızca enflasyon farkı esas alınırsa ortaya çıkan rakamların gerçek yaşam maliyetlerini karşılamayacağını savundu. Konuşmasında örnek hesaplamalara yer vererek, ‘‘Yılbaşında sadece yüzde 27’lik enflasyon farkıyla asgari ücret belirlenmeye kalkılırsa bu rakam ne olur? Yüzde 30 olarak kabul etsek aşağı yukarı 7-8 bin lira gibi bir zam gelir. Bu da 35-36 bin lira olur. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak teklifimiz şudur; bir kere hem bu sene oluşan enflasyon farkı hem de gelecek sene hedeflenen yüzde 21’lik enflasyonu eklediğimizde 48 bin lira yapıyor. Onun için biz Büyük Birlik Partisi diyoruz ki, asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. 28 bin liranın üstüne 14 bin lirayı koyduğumuzda 42 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Dolayısıyla da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çağrımız; 2027 yılı asgari ücreti 42 bin liranın üzerinde olmalıdır’’ dedi.

Bu açıklamada Destici, partinin önerisini net bir aralıkta sunarken hem enflasyon farkını hem de gelecek yıl öngörüleri dikkate alan bir artış talep etti. BBP’nin talebi, asgari ücret müzakerelerinde komisyonun değerlendirmesi gereken somut bir eşik olarak öne çıktı.

Vergi adaleti ve sosyal hedefler:

Destici, vergi politikalarıyla ilgili görüşlerini de paylaştı. Verginin toplumun ortak hazinesi olduğunu belirterek adalet vurgusu yaptı: "Vergi kaçırmak da sadece devletten kaçırmak değildir. Çünkü vergi beytülmal maldır. Yani bütün milletin hazinesinin bir parçasıdır. Onun için herkes vergisini ödemekle mükelleftir. Ama vergi de adil olmak zorundadır. Ölçü basittir. Öyle ince hesap yapmaya falan gerek yok. Çok kazanandan çok vergi alınır, az kazanandan az vergi alınır, kazanmayandan vergi alınmaz".

Destici ayrıca BBP’nin toplum kesimlerine yönelik vaatlerini yineleyerek, işçi, emekli, esnaf, çiftçi ve gençlere dönük bir dizi ekonomik ve sosyal taahhüdü sıraladı. Partinin onayladığı ilke olarak "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarına atıf yapıldı ve bu doğrultuda asgari ücret, esnafın korunması ve emeklilerin yaşam standardı gibi konuların merkezi öncelikler olduğu vurgulandı.

Toplantıda yapılan konuşmalar, BBP’nin hem adli süreçlerdeki takibini hem de ekonomik taleplerini eş zamanlı olarak medyaya ve ilgili kurumlara iletme kararlılığını ortaya koydu. Destici’nin 2027 asgari ücreti için işaret ettiği 42 bin lira sınırı, partinin pazarlık masasına taşıyacağı temel unsur olarak kayda geçti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ İL BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI, GENEL BAŞKAN MUSTAFA DESTİCİ BAŞKANLIĞINDA PARTİ GENEL MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.