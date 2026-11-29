CHP Ayvalık teşkilatında istifa süreci durdu, katılımlar başladı

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Gökay Bacan, ilçe genelinde partiden ayrılmaların son bulduğunu, eski üyelerin geri döndüğünü ve yeni üyeliklerin kayıt altına alındığını açıkladı.

Yerel çalışmalarda yeni yaklaşım:

Bacan göreve geldikleri ilk günden itibaren CHP'yi Ayvalık'ta hak ettiği konuma taşımak için çalıştıklarını, ilçe yönetimindeki yol arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi. Parti binasının kapılarını yeniden açarak halkla ilişkileri güçlendirmeyi ve yerelde umudu büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Geri dönüşler ve katılım töreni:

Bacan, ilçede istifaların durduğunu, partiye geri dönüşlerin ve yeni üyeliklerin başladığını belirterek, yeni katılımlar için tören düzenleyeceklerini ve tören tarihinin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Partide yönetici bulunmadığı ve istifalar yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Bacan, çarşıda ve pazarda vatandaşlardan gördükleri ilgi ve desteğin bu iddiaları çürüttüğünü söyledi. İlçe örgütünün çalışma temposunu sahada artırdığını aktardı.

Bacan, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ayrılan ancak başka bir siyasi oluşuma katılmayan yol arkadaşlarına yönelik çağrısını ise net bir dille yineledi: "Her ne sebeple olursa olsun yaşanan bu siyasi gelişmeler üzerine partimizden bir şekilde ayrılan, kızarak tepki koyarak ya da birilerinin etkisi altında kalarak istifa etmiş ama hiçbir siyasi oluşuma katılmamış; gönlü de kalbi de Ata Ocağı'nda kalmış, parti binamızın önünden geçerken gözleri dolan, kapıya kadar gelip içeri giremeyen, 'Benim elim CHP'den başka hiçbir yere gitmez' diyen tüm yol arkadaşlarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı; 7'den 70'e aramıza katılmak isteyen tüm gönül dostlarımızı kırgınlıkları, kızgınlıkları geride bırakarak sizin olan partimize, evinize davet ediyoruz."

Bacan, Altı Ok ilkelerinden ödün vermeden genç kuşaklara Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk sevgisini aşılamaya devam edeceklerini, hedeflerinin CHP'yi hak ettiği zirveye taşımak ve partiyi iktidara taşımak olduğunu dile getirdi.

İlçe yönetimi de Bacan'ın açıklamalarını destekleyerek, sahada sürecek etkinlikler ve üyelik çalışmalarıyla iletişimi güçlendireceklerini bildirdi.

CHP AYVALIK İLÇE BAŞKANI GÖKAY BACAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU