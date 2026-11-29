İletişim Başkanı'nın mesajı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Filistin'de yaşananları sadece bir halkın maruz bırakıldığı zulüm olarak görmenin ötesine geçildiğini belirtti. Duran, bu durumun insanlığın vicdanına, uluslararası hukuka ve ortak değerlere yöneltilmiş ağır bir sınav niteliğinde olduğunu ifade etti.

Mesajında, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında devam eden baskı ve hak ihlallerine dikkat çeken Duran; bombardımanlar, ağır abluka koşulları, zorla yerinden edilmeler, yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci terörü gibi çok boyutlu şiddet sarmalının derinleştiğini vurguladı.

Yaşananların uluslararası boyutu:

Duran, Gazze'de görülen ağır yıkım, sivil kayıplar ve artan insani felaket karşısında uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliğinin adaletin evrenselliği ile uluslararası sistemin samimiyetini sorgulattığını belirtti. Açıklamada, artık temennilerin ötesine geçilmesi, çifte standartların terk edilmesi ve uluslararası hukukun herkes için eşit biçimde işletilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

Mesajda ayrıca, Filistin'de kalıcı barışın sağlanmasının, işgalin son bulmasından ve Filistin halkının meşru haklarının eksiksiz tanınmasından geçtiği ifade edildi.

Türkiye'nin tutumu ve taahhüdü:

Duran, Türkiye'nin bu çerçevede Filistin'i savunmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan kararlı iradeye atıf yapılarak, Türkiye'nin Filistin halkının haklı taleplerini uluslararası platformlarda dile getirmeyi sürdüreceği, adaletin, hakkaniyetin ve uluslararası hukukun savunucusu olmaya devam edeceği kaydedildi.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yapılan açıklama, Duran'ın ifadesiyle şunu yineliyor: Filistin halkının özgürlük ve onur mücadelesine destek olmak, insanlığın ortak vicdanına sahip çıkmaktır.

İletişim Başkanı Duran: "Filistin’de yaşananlar, insanlığın vicdanına, uluslararası hukuka ve ortak değerlerimize yöneltilmiş ağır bir sınavdır"