Asırlık Emine Maden'in yaşamı

Taşova ilçesine bağlı Yayladibi köyünde yaşayan Emine Maden, köyünde nadir rastlanan bir kuşak buluşmasına tanıklık etti. Resmi kayıtlarda 96 olarak görünen yaşının yapılan kemik incelemesiyle 113 olduğu bildirilen Emine nine, 6 çocuğunun ardından 18 torun ve 37 torununun torunu ile geniş bir aileye sahip oldu.

Aile defterine isimler işlenirken:

Yayladibi köyü muhtarı Erdal Duran, aile bireylerini tek tek sayıp isimleri köy defterine geçirirken duygusal anlar yaşandığını aktardı. Muhtar Duran, Emine ninenin Amasya'nın en yaşlısı olduğunu vurgulayarak, akraba ve komşuların bir araya gelerek kayıtları tutmasının hem resmi hem de aile belleği açısından önem taşıdığını belirtti.

Günlük ritüelleri ve küçük kaybı:

Günlerini namaz kılıp, küçüklüğünde öğrendiği manileri ve ilahileri söyleyerek geçirdiği anlatılan Emine ninenin iştahının yerinde olduğu ve çevresindeki herkesle ilgilendiği ifade edildi. Oğlu İlyas Maden (63), annenin iyi durumda olduğunu söyleyerek ailenin büyüklüğünü aktardı. Torun Hacer Özen (57) ise ninesinin gençlik yıllarını yaylada çalışarak geçirdiğini ve hiçbir yemeği ayırt etmediğini anlattı. Eşini 39 yıl önce kaybetmiş olan Emine ninenin tek üzüntüsü, yanında büyütüp sevdiği ördek Bıybıt'ın ölümü oldu; akraba İlknur Duran ördeğin ninenin yavrusu gibi olduğunu belirtti.

Toplamda 61 kişiyi bulan büyük aile buluşması, hem köy defterine işlenen kayıtlarla belgelendi hem de yöresel bir dayanışma görüntüsü sergiledi. Kutlama ve kayıt anları, köy sakinleri arasında sıcak ve samimi anılar bıraktı.

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