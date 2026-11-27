Karya Farma HBX Ar-Ge Academy incir ve zeytini bilimsel olarak ele alıyor

Aydın merkezli çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge Academy tarafından yürütülüyor. Kurum, bölgenin geleneksel tarımsal zenginlikleri olan incir ve zeytini modern analitik tekniklerle değerlendirerek katma değeri yüksek ürün geliştirmeyi amaçlıyor. Sahadaki birikiminin üzerine inşa edilen araştırma programı, kurumun sahip olduğu 18 spesifik stratejik patentten oluşan fikri mülkiyet portföyünü altyapı olarak kullanacak.

araştırmanın odak noktaları:

Programın bilimsel ekseni, incirin biyokimyasal profili ile zeytinin fonksiyonel bileşenleri üzerine kuruluyor. İncirin polifenolleri, doğal lifleri ve mineral bileşenleri ile zeytinin oleuropein, hidroksitirozol ve oleik asit içeriği detaylı olarak karakterize edilecek. Araştırmalarda bileşenlerin moleküler etkileşimleri, biyoyararlanımı, antioksidan potansiyeli ve bileşen stabilitesi gibi parametrelere öncelik verileceği belirtildi.

Kurum kurucusu Hakan Başlık uzun yıllara dayanan saha çalışmaları ve araştırma tecrübesinin bu projeye temel oluşturduğunu vurguladı. Başlık, incir ve zeytinin birlikte ele alınmasının yeni hipotezlere ve ürün prototiplerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

beklenen uygulama alanları:

Yürütülmesi planlanan çalışmalar kapsamında doğal hammaddelerin standardizasyonu, biyomoleküler profillerin belirlenmesi ve güvenlilik değerlendirmeleri yapılacak. Elde edilecek verilerin fonksiyonel gıda, nutrasötik, kozmetik ve biyoteknoloji alanlarında yenilikçi prototiplere kaynak oluşturması hedefleniyor.

Başlık, projenin yalnızca tarımsal bir ihracat perspektifiyle sınırlı kalmayıp incir ve zeytini bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme açısından da stratejik bir kaynak olarak konumlandırmayı amaçladığını belirtti. Proje metinsel ve kültürel bağlamı da dikkate alıyor; Başlık, "Antik Karya coğrafyasının beslenme kültüründe önemli yer tutan incir ve zeytin, tarihsel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kutsal metinlerdeki anlamlarıyla da dikkat çekiyor" diyerek çalışmanın çok katmanlı önemine işaret etti. Kur'an-ı Kerim'in Tin Suresi'nde birlikte anılan bu iki meyvenin günümüz analitik bilimleriyle yeniden ele alınmasının bölgenin doğal kaynaklarına farklı bir değerlendirme kazandıracağı öngörülüyor.

Projede elde edilecek moleküler veriler, girdi standardizasyonundan prototip geliştirmeye kadar olan süreçte araştırma ve geliştirme altyapısını güçlendirecek. Karya Farma HBX, sahip olduğu patent portföyünü yeni nesil ürün geliştirme süreçlerinde stratejik bir avantaj olarak kullanmayı planlıyor.

AYDIN'IN KADİM TARIMSAL DEĞERLERİ İNCİR VE ZEYTİN, KARYA FARMA HBX AR-GE ACADEMY’NİN 18 SPESİFİK STRATEJİK PATENTTEN OLUŞAN ARAŞTIRMA BİRİKİMİYLE YENİ BİR BİLİMSEL YOLCULUĞA TAŞINIYOR.