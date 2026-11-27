Balıkesir'de kadınlar şiddete karşı ortak ses yükseltti

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, söyleşiden sergiye, tiyatrodan sembolik eylemlere dek geniş bir programla gerçekleştirildi. Altıeylül ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclislerinin desteğiyle hazırlanan etkinlikler Salih Tozan Kültür Merkezi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı ve Çamlık alanında yoğun katılımla gerçekleşti.

Panelde hukuk, psikoloji ve kolluk perspektifleri:

25 Kasım'da Salih Tozan Kültür Merkezi'nde Av. Esra Altıntaş Özışıklıoğlu'nun yönettiği panelde kadınların yaşam hakkı, eşitlik ve dayanışma konuları gündeme getirildi. Panelde Balıkesir Psikologlar Derneği Başkanı Psk. Zehra Bekki, Av. İrem Keskinli ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Bekir Arslan konuştu; hukuk ve sosyal bakış açılarıyla yapılması gerekenler değerlendirildi. Panelin ilgi görmesi, katılımcıların konunun hem bireysel hem kurumsal boyutlarını tartışmaya açık biçimde ele almasıyla dikkat çekti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden panelde, 25 Kasım'ın Mirabel Kardeşlerin mücadelesinin hatırlanması anlamına geldiğini vurguladı ve 'Hiçbir kadının yaşam hakkı hiçbir gerekçeyle elinden alınamaz' ifadelerini kullandı. Özden, kadının yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu, bunu sağlamak için kolektif sorumluluk gerektiğini belirtti.

Alan etkinlikleri, semboller ve dayanışma çağrısı:

Panel sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Kent Konseyleri Kadın Meclisi başkanlarının yer aldığı basın açıklaması yapıldı. Balıkesir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Akşit şiddete karşı dayanışmayı sürekli kılma çağrısı yaparken Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nursevin Karademirli ortak mücadele vurgusunu yineledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki 'Sessizliği bozuyoruz! Kadınlar susmayacak, şiddet son bulacak!' gösterisinde öldürülen kadınların anısına konulan temsili ayakkabılar, katılımcılara yaşanan acının boyutlarını somutlaştırdı.

Günün bir diğer anlamlı bileşeni Çamlık'ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen fidan dikimi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, dikilen fidanların geleceğe nefes olacağını söyleyerek, her fidanı hayatını kaybeden kadınların anısına ve şiddet mağdurlarının mücadelesine adadıklarını belirtti. Arbil Akın, bir fidanın korunmaya ve güvene ihtiyaç duymasıyla kadının güvenli yaşam hakkı arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Kültürel program da günün etkisini destekledi. Avlu Fuaye alanında açılan 'Bu Kadını Tanıyorum' sergisinin ardından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Tuğba Eskicioğlu'nun yazıp yönettiği T'ES Performans'ın 'Silüet' adlı oyunu sahnelendi. Oyun ve sergi, kadınların karşılaştıkları zorlukları ve direnişlerini sanatsal bir dil ile izleyiciye aktardı; gösteri sonrası sanatçıya günün anısına hediye takdim edildi. Etkinliklerde Sevinç Baykan Özden, Arbil Akın, Zeynep Sarı, Yeliz Akbıyık, Hüveyla Şehirli ile kent konseyi üyeleri ve çok sayıda kadın yer aldı.

Balıkesir'deki program, panel tartışmalarından sembolik eylemlere ve kültürel buluşmalara kadar farklı mecralarda şiddete karşı ortak sorumluluğun altını çizdi. Etkinlikler, gündelik yaşamda ve politika yapım süreçlerinde kadının yaşam hakkını güvence altına almanın önemine dikkat çekerken, sivil toplum ve yerel yönetim iş birliğinin etkisini gözler önüne serdi.

BALIKESİR’DE KADINLARDAN ŞİDDETLE MÜCADELEDE ORTAK SES