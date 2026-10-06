Asker ressamların izinde: Türk dünyasını buluşturan sergi

Asker ressamlar sergisi Ankara'da açıldı

Asker Ressamlar Sergisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek; açılışa çok sayıda asker ressam ile davetliler katıldı.

Sanat ve görev bilinci:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı serginin açılışında Türk dünyasında sanatın önemine vurgu yaptı. Belviranlı, "Asker ressamlarımız, gözlem ve fırça kudreti ile anı hafızaya aktarmaya, disiplin ve estetiğin, üretkenlikle görev bilincini buluşturmaya devam etmektedirler. 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında yer alan Ankaralı Ressamlar Sergisi bu tarihi sürekliliğin anlamlı bir ifadesidir. Sevginin, gönül coğrafyamızın göz bebeği olan Türk dünyası teması ile açılması da ayrı bir anlam taşımaktadır" dedi. Bu sözler, serginin hem estetik hem de kültürel sürekliliği öne çıkaran bir söylemle kurgulandığını gösterdi.

Askeri eğitimden resme uzanan tarih:

Asker Ressamlar Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Sosay, Türkiye’de resim sanatının başlangıcına dair çarpıcı bir hatırlatma yaptı: "Türkiye’de resim sanatı 1795 yılında, III. Selim döneminde İstanbul’daki Topçu Okulu’nda, harita çizim dersleri olarak başlamıştır. Burada yetişen subaylar yurtdışına gönderilerek, çok iyi atölyelerde ders alarak tekrar vatanımıza dönüp askeri liselerde, ortaokullarda, harp okullarında resim derslerine başlamışlardır." Sosay'in anlattıkları, askeri disiplin ile görsel eğitim arasındaki bağın tarihsel köklerini ortaya koyuyor.

Katılımcıların anlatıları ve teknikler:

Asker Ressamlar Onursal Başkanı Cihangir Akşit serginin kurumsal geçmişini ve katılımcı profilini paylaştı: "Biz bu yolculuğa, askerlin büyük çoğuyla 1980 yıllarında o sınıflarla başladık. O sınıfların ilk seçmelere geldiği günleri hatırlıyorum. Silahlı Kuvvetler bizlere öyle bir fırsat tanıdı. Bir anda 400 kişiye yakın, 200’ü seramik sanatçısı 200’ü de ressam olmak üzere amatörce özel dersler alarak çok değerli ressamlarımızı da oraya getirdik. Hep birlikte çok güzel işler çıkarttır. Peş peşe sergiler açtık ve böyle bir gelenek başlattık." Akşit'in ifadesi, serginin arkasındaki eğitimsel altyapıyı ve kolektif çabayı özetliyor.

Kadın subay olarak sergiye iki eserle katılan Emine Alkanalka Suse kişisel yolculuğunu paylaştı: "Haritacı subaylarla başlayan bu resim sevdası, askerler arasında bugünlere kadar ulaştı. İlk resmim ‘Metehan’ın Islıklı Okları’, ikinci resmin de ‘Cemalettin’in Son Bakışı'" dedi. Sanatın asker kimliği içinde şekillenen bireysel anlatıları, serginin duygusal derinliğini artırıyor.

Yaklaşık 30 yıldır üretim yapan Nazım Kervan ise teknik ayrıntılara değindi: "Resimde kazıma tekniği dediğimiz bir teknik kullanıyorum. CMY dediğimiz renkleri kullanıyorum. Üç transparan rengin birleşiminden oluşan renkleri kullanıyorum. Resmin hikayesi, Göktürklerden bugüne kadar olan kültürü yansıtmaya çalıştım. Göktürkler de, Selçuklu dönemi de Osmanlı dönemi de var. Aynı zamanda günümüz Türk kadını da var" şeklinde konuştu. Kervan'ın açıklaması eserlerin tema zenginliğini ve teknik çeşitliliğini vurguluyor.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar ve davetliler sergi salonunu gezerek eserleri inceledi. Sergide Ali Bey, Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Hüseyin Giritli, Diyarbakırlı Tahsin, Ali Sami Yetik, Mehmet Ruhi Arel, Ali Cemal Benim ve Hikmet Onat gibi isimlerin eserleri yer aldı. Sergi, asker ressamların tarihsel mirası ile Türk dünyası teması arasındaki bağları izlemek için bir fırsat sunuyor.

ASKER RESSAMLARIN ESERLERİNİN YER ALDIĞI SERGİ, ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ ARİF HİKMET KOYUNOĞLU SERGİ SALONU'NDA SANATSEVERLERİN ZİYARETİNE AÇILDI.