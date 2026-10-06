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Germiyan'ın unutulmuş kapısı Nuran Erden'in fırçasında kültürel hafızaya dönüştü

Nuran Erden, Germiyan Mahallesi'ndeki yıllardır dam kapısı olarak kullanılan eski kapıyı hayat ağacı, servi ve cami motifleriyle boyayarak hafızaya dönüştürdü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Germiyan'ın unutulmuş kapısı Nuran Erden'in fırçasında kültürel hafızaya dönüştü

Germiyan'da bir kapının dönüşümü:

Nuran Erden, Çeşme'nin Germiyan Mahallesi sokaklarını evlerin duvarlarına yaptığı resimlerle renklendiriyor; çalışmaları birçok televizyon kanalına da konu oldu. Son projesi, teyzesine ait, yıllarca koyun, keçi, eşek ve atların bulunduğu bir damın kapısıyken bugün sanatla buluşan bir nesneye dönüştü. Erden, kapının kendisi için sıradan bir eşya olmadığını, geçmişin yaşam mücadelesine ve umutlarına tanıklık ettiğini söylüyor.

kapının anlamı ve anıları:

Erden kapıya yaklaşımını şu sözlerle anlatıyor: "Bana göre o damda yetişen koyun, keçi, eşek, beygir ne varsa o insanın umuduydu. ‘Bu sene iki tane doğurdu, üç tane doğurdu, sütü olacak, peyniri yapılacak’ diye düşünülürdü. O kapı bana göre umudun olduğu bir kapı. Senelerce orada durmuş, insanlara hizmet etmiş. Başkası baktığında belki hiçbir özelliğini göremeyebilir ama benim için çok kıymetli." Bu anlatı, kapının kişisel ve toplumsal bir hatıra taşıyıcısı olduğuna işaret ediyor.

motifler, tepkiler ve kültürel hafıza:

Erden kapıyı hayat ağacı, servi ve cami gibi sembollerle süsledi. Hayat ağacı yaşamı; servi ise özellikle mezarlıklarla ilişkilendirilen geçmişi ve ölümü temsil ediyor. Sanatçı, bu motiflerin bölgenin kültürel hafızasının parçaları olduğuna dikkat çekiyor. Ziyaretçiler ve Germiyan'a gelen çocuklarla kurduğu diyaloglarda zaman zaman ilginç tepkiler alıyor. Bir ziyaretçinin cami motifini defalarca sorgulaması üzerine Erden esprili bir şekilde, "En sonunda, ‘Oraya bir katedral mi çizseydim?’ dedim" ifadelerini paylaştı.

Erden, okul gruplarıyla yaptığı sohbetlerde karşılaştığı önyargılardan da söz ediyor. Bir öğretmenin kendisine "Sen katedrali nereden biliyorsun?" diye sorması üzerine dış görünüşe veya yaşam biçimine göre yapılan değerlendirmelere tepki gösterdiğini belirtiyor: "Bu önyargıları hâlâ yıkamadık, belki de kolay kolay yıkamayacağız."

Yıllarca dam girişinde işlev gören bu eski kapı, Erden'in fırçasıyla yeniden anlam kazandı. Köy yaşamının ve insanların umutlarının izlerini taşıyan kapı, şimdi Germiyan'ın kültürel hafızasını anlatan bir sanat eserine dönüştü. Erden çalışmasını özetlerken, "Benim için bu kapı çok özel. Alışılmış, eski bir kapıydı ama onu süsleyince başka bir anlam kazandı. Güzel oldu" dedi.

ÇEŞME’NİN GERMİYAN MAHALLESİ’NDE EVLERİN DUVARLARINA YAPTIĞI RESİMLERLE MAHALLENİN ÇEHRESİNİ...

ÇEŞME’NİN GERMİYAN MAHALLESİ’NDE EVLERİN DUVARLARINA YAPTIĞI RESİMLERLE MAHALLENİN ÇEHRESİNİ RENKLENDİREN VE GERMİYAN’IN TANITIMINA KATKI SAĞLAYAN NURAN ERDEN, BU KEZ YILLARCA BİR DAMIN KAPISI OLARAK KULLANILAN ESKİ BİR KAPIYI SANATLA BULUŞTURDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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