Bir fidanla başlayan kivi serüveni

Mustafa Aydın, 1990 yılında askerlik yaptığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde tanıştığı kiviyi yıllar sonra Adana'nın Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi Dutlu Seki mevkisindeki bahçesine taşıdı. Uzun hazırlık ve uğraşın ardından başlayan serüven, bir fidanla yola çıkıp bugün yaklaşık 1,5 dönüm alana yayılmış ve 80 kivi ağacı'na ulaşmış durumda.

askerlik yıllarında başlayan merak:

Aydın, Merzifon'da gördüğü kivinin fiyatını öğrendiğinde ürüne ilgisinin arttığını, dönünce fidan arayışına girdiğini anlatıyor. Fidanbulmanın zaman aldığını, aradan yaklaşık 10-15 yıl geçtiğini belirtiyor. Başlangıçta diktiği fidan çiçeklense de meyve vermeyince kivi yetiştiriciliğinin erkek ve dişi bitkilerin birlikte olmasını gerektirdiğini öğrendi.

tozlaşma ve çelik üretimi:

İlk yıllarda meyve alamayınca komşu bahçelerden temin ettiği erkek kivi bitkilerinin polenini kullanarak çiçekleri elle tozlaştırdı ve böylece meyve almaya başladı. Kendi bahçesinin çeliklerini de üretmeyi öğrenen Aydın, eş güdümlü çalışmayla ağaç sayısını artırdı; tek bir fidanla başlayan üretim bugün köyde kivi yetiştiren ilk ve tek işletme konumuna geldi.

üretim, hasat ve satış:

Bahçede yaklaşık 80 ağaç bulunduğunu, bunların yaklaşık 40'ının yetişkin olduğunu söyleyen Aydın, yetişkin ağaçlardan sezonuna göre bir ağaç başına 60-70 kilogram ürün aldığı bilgisini veriyor. Bahçede aracısız satış yapan Aydın'ın verdiği fiyata göre kivi kilogramı 70-80 TL arasında değişiyor. Üretimde suyun kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Aydın, su ihtiyacını karşılama planları kapsamında çatı sistemi kurmayı düşündüğünü ifade etti.

Eşi Suna Aydın da eşinin yıllar süren merakının bugün düzenli üretime dönüştüğünü belirterek, 'İsteyince oluyor' dedi. Suna Aydın, talep olduğunu, Kozan'dan siparişlerin geldiğini ve ürünleri merkezde doğrudan sattıklarını ekliyor. Aydın çifti, ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle üretim yaptıklarını, su sağlanabildiği sürece büyük sorun yaşamadıklarını vurguluyor.

Bir fidanla başlayan üretim öyküsü, yerel pazar talebinin ve su yönetiminin doğru planlanmasıyla büyüyerek köyde örnek bir üretim alanına dönüştü. Mustafa ve Suna Aydın, üretimi artırma hedefiyle çalışmaya devam ediyor.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE YAŞAYAN MUSTAFA AYDIN, 1990 YILINDA ASKERLİK YAPTIĞI AMASYA'NIN MERZİFON İLÇESİNDE TANIŞTIĞI KİVİYİ YILLAR SONRA KENDİ BAHÇESİNDE YETİŞTİRMEYE BAŞLADI.