Hatay'da kooperatif ve tarımsal işletmelere üç günlük kapasite eğitimi

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 günlük eğitim programı, Hatay'ın üretim gücünü ve yerel ürünlerini daha güçlü pazarlara taşıma hedefiyle gerçekleştirildi.

Eğitimin amacı:

Program, kooperatifler ve tarımsal işletmelerin bilgi, deneyim ve iş birliği kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamayı amaçladı. Katılımcıların kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve sektörel rekabet güçlerinin artırılması öncelikli hedefler olarak belirlendi.

Süreç ve sonuçlar:

Eğitim sürecinde yürütülen faaliyetlerle kooperatif ve tarımsal işletmelerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlar atıldı. Programa katılan kuruluşlarla iletişim ve iş birliği zeminleri güçlendirildi.

Programın tamamlanmasının ardından, Hatay’daki kooperatif ve tarımsal KOBİ’lere yönelik kapasite geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Bu adımın yerel üretimin pazarlanması ve uzun vadeli gelişim için temel oluşturması bekleniyor.

HATAY’DA FARMERS PROJESİ KAPSAMINDA KOOPERATİF VE TARIMSAL KOBİ’LERE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ.