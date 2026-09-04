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Melih Kaygusuz için son görev: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

Şırnak'ta 6 Temmuz'da kazada ağır yaralanıp Ankara'da tedavi görürken dün vefat eden polis memuru Melih Kaygusuz için İstanbul Emniyet'te tören düzenlendi

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Emre Koç

Melih Kaygusuz için son görev: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

Törene ilişkin ayrıntılar:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 37 yaşındaki polis memuru Melih Kaygusuz, ilk müdahalenin ardından Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş ve 59 gündür tedavi görmüştü. Kaygusuz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ve tedavi süreci:

Elim kaza sonrası Cizre Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen Kaygusuz, yaklaşık iki ay süren yoğun bakım ve tedavi döneminin ardından vefat etti. Şehit polis memurunun naaşı Kozlu Gasilhanesi'nden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi ve burada saygı duruşu yapıldı.

Aile, protokol ve vedâ:

Törene şehidin annesi Afife Kaygusuz, babası Nurettin Kaygusuz, ablası Melis Kaygusuz ile yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İstanbul Vali Yardımcıları Mustafa Asım Alkan ve Okan Leblebiciler, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Üç gün önce kalp ameliyatı geçiren baba Nurettin Kaygusuz, sağlık personelinin gözetiminde tekerlekli sandalyeyle törene katıldı; aile fertleri tabutun arkasından yürürken gözyaşı döktü ve polis desteğiyle ayakta durabildiler.

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bugün kahraman meslektaşımız, şehidimiz Melih Kaygusuz’u son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Başta yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum," dedi ve şehidin bıraktığı şerefli hatırayı vurguladı.

Kaygusuz'un naaşı törenin ardından ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

POLİS MEMURU MELİH KAYGUSUZ İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE TÖREN YAPILDI.

POLİS MEMURU MELİH KAYGUSUZ İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE TÖREN YAPILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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