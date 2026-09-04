Genç hafız Alperen Akkuzu toprağa verildi

Olayın özeti:

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki hafız Alperen Akkuzu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ve müdahale:

İcikli köyü yolu üzerinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Akkuzu, olay yerinden hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni ve uğurlama:

Akkuzu için Çobanköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanan genç hafız, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Akkuzu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı; genç hafızın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 19 YAŞINDAKİ HAFIZ ALPEREN AKKUZU, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.