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Girne açıklarında 554 metrede robotlarla enkazdan kayıp naaşlar çıkarma çalışmaları sürüyor

TCG Işın ve TCG Alemdar komutasıyla sürdürülen aramalarda, 554 metre derinlikteki Filo Jet enkazından robotlarla kayıp naaşlar çıkarılmaya çalışılıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Girne açıklarında 554 metrede robotlarla enkazdan kayıp naaşlar çıkarma çalışmaları sürüyor

Operasyonun seyri:

KKTC’nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisinin enkazında, Türk Deniz Kuvvetleri arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgedeki görevler TCG Alemdar ve TCG Işın gemileri tarafından koordine ediliyor; komuta edilen robotlarla enkazın bulunduğu 554 metre derinlikten kayıp naaşların çıkarılması hedefleniyor.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay bölgedeki harekâtı özetleyerek, arama faaliyetlerinde toplam 9 gemi ile 11 deniz hava vasıtasının bulunduğunu ve çalışmalara Deniz Kuvvetleri’nden 800 personelin iştirak ettiğini bildirdi. Küçükatay, son 48 saatte kayıp 20 vatandaştan 4ünün naaşına ulaşılarak yetkililere teslim edildiğini belirtti.

Teknik kapasite ve görevdeki unsurlar:

Faaliyette öncelik, sualtı robot cihazlarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda. TCG Alemdar'dan kumanda edilen ROV benzeri cihazların bulunduğu geminin 3 bin metreye kadar çalışma imkân ve kabiliyeti olduğu ifade edildi. Sualtı operasyonlarını Sualtı Harekât Komutanlığı yönlendiriyor; bölgede birinci sınıf özel ihtisaslı dalgıçlar, SAT ve SAS komandoları ile birlikte toplam 215 personel de görev yapıyor.

Sualtı Harekât Komutanı Tümamiral Eren Günay, Türk Deniz Kuvvetleri’nin üstün teknolojik kapasitesi ve yetişmiş uzman personeli sayesinde derin sularda arama icra edebilen dünyanın dokuz ülkesinden biri olduğunu vurguladı.

İlerleyen aşama ve insani boyut:

Küçükatay, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmanın bu bölgede kayıtlara geçen en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve ailelere başsağlığı ile sabır temennisinde bulundu. Yetkililer, faaliyetlerin gece gündüz sürdürülerek enkazdan daha fazla naaşın çıkarılmasının sağlanmasının amaçlandığını ifade ediyor.

Operasyonun niteliği nedeniyle çalışmaların zaman alacağı, sualtı robotları ve uzman ekiplerin koordineli müdahalesinin kritik önemde olduğu aktarılıyor. Bölgedeki arama kurtarma çabaları, hem teknik kapasite hem de insan gücü yönünden yoğun şekilde devam ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin arama kurtarma gemilerinden TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar gemisi de...

Türk Deniz Kuvvetleri’nin arama kurtarma gemilerinden TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar gemisi de, batan Filo Jet adlı yolcu gemisinde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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