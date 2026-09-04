Yaren ve Nazlı göç yolunda: Eskikarağaç'ta yuva sessizliğe büründü

Eskikarağaç'ta yıllık veda

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek Köyü'nün simgesi haline gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile birlikte göç yolculuğuna çıktı. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla Türkiye çapında tanınan Yaren, bu yıl da köye dönüşünü tamamladıktan sonra eşine katılarak yeniden ayrıldı. Yaren'in bu gelişinin 15'inci kez olması, köyde her yıl tekrarlanan bir geleneği andırıyor.

Geliş tarihlerinde yaşananlar:

Yaren, bu yıl 24 Şubat'ta Adem Yılmaz'ın kayığına konarak Eskikarağaç'a ulaşmış; eşi Nazlı ise köye 10 Mart'ta gelmişti. Doğa fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş, yıllardır Yaren'in gelişlerini fotoğraflayıp takip ediyor ve bu kez de Yaren ile Nazlı'nın köyden ayrılışını görüntüledi. Tüydeş, sosyal medya paylaşımında sabah boyunca yuvada olup olmadıklarını beklediklerini belirtti ve Adem Amca'nın aramasıyla leyleklerin göç ettiğini öğrendiklerini aktardı: «Gittiler artık, kısmetse seneye.»

Birlikte ayrılmanın anlamı ve köydeki yansıması:

Tüydeş, bu yıl Yaren ve Nazlı'nın aynı kayıkta birlikte poz vermesine dikkat çekti ve diğer leyleklerin de aynı gün göç ettiğini not etti. Köydeki yuva, çiftin göç etmesiyle birlikte bir sonraki bahara dek boş ve sessiz kalacak. Bu ayrılık, hem bölge halkı hem de fotoğrafçılar nezdinde yoğun duygusal karşılık buldu; Tüydeş'in veda paylaşımı sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Eskikarağaç'ta oluşan bu yılki vedalaşma, Yaren ve Nazlı'nın yıllara yayılan ilişkisinin ve Adem Yılmaz ile kurdukları yakınlığın yine hatırlanmasına vesile oldu. Yuvanın sessizliği, köyde ve takipçilerde gelecek yıl için umutlu bekleyişi başlattı.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNE BAĞLI ESKİKARAĞAÇ LEYLEK KÖYÜ’NDE BALIKÇI ADEM YILMAZ İLE KURDUĞU DOSTLUKLA TÜRKİYE’NİN YAKINDAN TANIDIĞI YAREN LEYLEK, EŞİ NAZLI İLE BİRLİKTE GÖÇ YOLCULUĞUNA ÇIKTI. YAREN LEYLEĞİN HİKAYESİNİ YILLARDIR TAKİP EDEREK GENİŞ KİTLELERE DUYURAN DOĞA FOTOĞRAF SANATÇISI ALPER TÜYDEŞ İSE YAREN VE NAZLI’NIN KÖYDEN AYRILIŞININ ARDINDAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI.