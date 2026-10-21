Atakum'da jandarmanın takibiyle hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi

Samsun’un Atakum ilçesinde yürütülen takip ve çalışma sonucu, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı sivil ekipler tarafından aranan bir şahıs yakalandı. Operasyon, uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahısların tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Aranan kişi ve suçlama

Yakalanan kişi, S.U. (30) olarak tespit edildi. Şahıs hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunuyordu. S.U., Yenimahalle Mahallesi'nde yakalandı.

Adli süreç ve cezaevi teslimi

Yakalanan S.U. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, resmi işlemler neticesinde cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülecektir.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA 8 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN S.U., JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.