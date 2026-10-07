Atakum'da kadın emeği gelire dönüşüyor

Atatepe Kültür Evi üretimi ekonomiye taşıyor:

Samsun'un Atakum Belediyesi, kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak ve emeklerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Atatepe Kültür Evi'nde kapsamlı kurslar düzenliyor. Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütülen programlarda dikiş, mefruşat ve el sanatları başta olmak üzere çeşitli meslek edindirme eğitimleri veriliyor.

Atatepe Mahallesi 3514. Sokak'ta yer alan merkez, kursiyerlere yalnızca teknik bilgi kazandırmakla kalmıyor; usta eğiticilerin yönlendirmesiyle hazırlanan ürünlerin sergilenmesine ve ekonomik değere dönüştürülmesine olanak sağlıyor. Giyim eşyasından nakışa, çini ve diğer el işi ürünlere kadar yıl boyunca üretilen eserler, düzenlenen sergilerde halkın beğenisine sunuluyor.

toplumsal fayda ve hedefler:

Merkezdeki çalışmalar aynı zamanda kuşaklar arası etkileşimi de güçlendiriyor. Kadınlara yönelik meslek kurslarının yanı sıra çocuklar için eğitici atölyeler ve ileri yaştaki vatandaşlar için sosyalleşme programları da düzenleniyor. Bu çok yönlü yaklaşım, mahalle düzeyinde dayanışma ve üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, merkez için kentte öncü bir noktadan söz ederek, sunulan hizmetlerin vatandaşlara yetenekleri doğrultusunda gelişme imkânı tanıdığını, kursiyerlerin üretime aktif katılarak el emeğini gelir kaynağına dönüştürdüğünü ve böylece aile bütçelerine katkı sağladıklarını vurguladı. Başkan Türkel, belediyenin "sosyal belediyecilik anlayışıyla" çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini belirtti.

Atatepe Kültür Evi'nin faaliyetleri, yerel ekonomiye küçük ama somut katkılar sağlarken, katılımcılara özgüven ve mesleki yeterlilik kazandırmayı sürdürüyor. Düzenlenen sergiler ve atölye çalışmaları, hem üretimi görünür kılıyor hem de kadın emeğinin kent yaşamındaki yerini güçlendiriyor.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ, KADIN EMEĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK VE KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATTA DAHA AKTİF ROL ALMALARINI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA ATATEPE KÜLTÜR EVİNDE KADINLARIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER EKONOMİYE DÖNÜŞÜYOR.