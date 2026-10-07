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Boyabat panayırında geleneksel hareketlilik yeniden canlandı

Sinop'un Boyabat ilçesindeki asırlık Boyabat Panayırı, protokolün katılımıyla açıldı; esnaf stantları kuruldu ve 7-14 Ekim tarihlerinde yoğun ziyaretçi bekleniyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Boyabat panayırında geleneksel hareketlilik yeniden canlandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde asırlık kültürel miraslardan biri olan Boyabat Panayırı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri açılışın ardından panayır alanını gezerek esnaflarla sohbet etti ve kurulan stantları inceledi.

açılış töreni:

Açılışta hem yerel yetkililerin hem de halkın yoğun ilgisi göze çarptı. Esnaflar stantlarını düzenlerken ziyaretçiler alışveriş yapmak ve panayır atmosferini deneyimlemek için erken saatlerden itibaren alanda yoğunluk oluşturdu. Organizasyonun, Boyabat'ın sosyal ve kültürel yaşantısında uzun yıllardır süregelen bir rolü olduğu vurgulandı.

panayırda hayat ve beklentiler:

Panayır boyunca çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu stantlarda ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de alışveriş yapması bekleniyor. Etkinlik programı kapsamında vatandaşların alışverişin yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor. Boyabat Panayırı bu yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor.

BOYABAT İLÇESİNDE ASIRLIK GEÇMİŞİYLE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLAN BOYABAT...

BOYABAT İLÇESİNDE ASIRLIK GEÇMİŞİYLE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLAN BOYABAT PANAYIRI, DÜZENLENEN TÖRENLE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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