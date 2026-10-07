Yüzyıllık el sanatları CRAFTİSTANBUL'da yeni bir görünürlük kazandı

Balıkesir zanaatleri CRAFTİSTANBUL sahnesinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, "Anadoludakiler Özel Çağrısı" çerçevesinde desteklenen ve İl Müdürlüğünce yürütülen Aba-Şayak Dokumaları, Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyası ile Yeniden Hayat Buluyor projesinin ürünleri, 1-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu.

Stant çalışmaları ve tanıtım etkinlikleri:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ürünler dört gün boyunca fuarda sergilendi. Balıkesir İl Müdürlüğü proje ekibi, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü yöneticileri, usta öğreticiler ve kursiyerler stantta yer alarak hem ürünleri tanıttı hem de gelen ziyaretçilere uygulamalı bilgiler aktardı. Ziyaretçiler, geleneksel tekniklerin üretim süreçleri ve yerel motifler hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Eğitim ve yaygınlaştırma odaklı yaklaşımlar:

Projenin hedefleri doğrultusunda saha odaklı eğitim-öğretim süreçleri desteklendi. Atölye çalışmaları sırasında ortaya çıkan aba-şayak dokumaları, Balıkesir Pullusu ve coğrafi işaretli Gönen İğneoyası gibi tescilli değerlerin fuarda sergilenmesi, kursiyerlerin öğrenme çıktılarını pekiştirmelerine katkı verdi. Kursiyerlerin fuar kapsamında düzenlenen teknik ziyaretlere katılımı, mesleki kazanımların zenginleşmesini sağladı.

Fuar bünyesindeki yapım atölyelerine kursiyerlerin aktif katılımı, pratik deneyim kazanmalarına yardımcı oldu. Bu uygulamalar sayesinde hem geleneksel tekniklerin aktarımı hızlandı hem de üretim süreçlerindeki kalite ve çeşitlilik öne çıktı.

Yerel üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve kültürel değerlerin yaşatılması misyonunu taşıyan Anadoludakiler vizyonu, CRAFTİSTANBUL aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırıldı. Stantta sergilenen eserler, programın bilinirliğine ve temsil gücüne somut katkı sağladı.

Sonuç olarak fuar katılımı; ürünlerin görünürlüğünü artırma, teknik bilgi paylaşımını genişletme ve yerel zanaatkarların üretimlerini ekonomik değere dönüştürme açısından önemli kazanımlar getirdi. Proje paydaşları, bu tür etkinliklerin devamının yerel el sanatlarının sürdürülebilirliği için kritik olduğunu vurguladı.

BALIKESİR'İN ASIRLIK EL SANATLARI CRAFTİSTANBUL FUARI'NDA SERGİLENDİ