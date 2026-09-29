Dolar 48,9961 +0,02%
Euro 55,5952 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.621,13 +0,83%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,03 -1,84%
--°

Atakum'da kadınların güçlendiği merkez: destekten eğitime

Atakum Belediyesi'nin Özgecan Kadın Danışma Merkezi, yaklaşık 400 kadına sosyal, hukuki ve psikolojik destek sunuyor; eğitim, spor ve mesleki kurslarla gelir sağlamalarına katkı veriyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum'da kadınların güçlendiği merkez: destekten eğitime

Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nin sunduğu hizmetler

Atakum Belediyesi bünyesindeki Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kent sınırları içinde yaklaşık 400 kadına sosyal, hukuki ve psikolojik destek sağlıyor. Merkezde yürütülen çalışmalar, kadınların hem kişisel hem de ekonomik açıdan güçlenmesini hedefliyor. Uzman ekibin yönlendirmesiyle ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri düzenli biçimde veriliyor.

mesleki eğitim ve ekonomik güçlenme:

Merkezde mefruşat, dikiş ve takı tasarımı gibi meslek edindirme kursları Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle sunuluyor. Kursiyerler uzman eğitmenler eşliğinde mesleki yeterlilik kazanırken hazırladıkları ürünleri düzenlenen sergilerde ve kadın el emeği pazarlarında satışa sunma imkânı buluyor. Bu sayede katılımcılar, ev ekonomilerine katkı sağlayan somut gelir kaynakları oluşturuyor.

sağlık, spor ve toplumsal destek:

Merkezde ayrıca diyetisyen danışmanlığı, pilates, yoga ve fitness gibi spor hizmetleri veriliyor. Uzman eğitmenler ve sağlık profesyonellerinin düzenlediği seminerlerle katılımcılar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiriliyor. Merkez, kadınların yaşadığı zorlu süreçlerde psikolog ve sosyal çalışmacı desteği sunarken; ileri yaştaki vatandaşlar ve çocuklara yönelik zaman zaman etkinlikler de düzenliyor.

Hizmetlerin sunulduğu merkezde psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzman kadro yer alıyor; bu ekip kadınların hem bireysel hem de aile yaşamlarına dokunan kapsamlı bir destek sağlıyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel merkez ve yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Atakum Belediyesi olarak, tam katılımcı yönetim anlayışıyla ve toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alarak hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda Özgecan Kadın Danışma Merkezimiz kadınlarımızın, toplumun her alanında daha aktif rol almaları için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Merkezimizin uzman kadrosu, yaşadıkları zorlu süreçlerde kadınlarımızın yanında olarak ihtiyaç duydukları danışma hizmetlerini vermektedir. Diğer yandan uzman eğitmenlerden mefruşattan, dikişe ve takı tasarımına Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde sunduğumuz eğitimlerle, mesleki yeterlilik kazanma fırsatı da yakalıyorlar. Sosyal, hukuki ve ekonomik olarak kadınlarımızın ayakları üzerinde durması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özgecan Kadın Danışma Merkezi kadınlara ve toplumun her kesimden vatandaşlara yönelik hizmetleriyle ülkemizin örnek merkezlerimizden biridir. Hizmetlerimizle, daha fazla vatandaşımıza destek olmak için yoğun mesai harcıyoruz" dedi.

Merkezin sunduğu hizmetler, kadınların hem bireysel dayanıklılığını hem de toplumsal ve ekonomik katılımlarını artırmayı hedefliyor. Düzenli kurslar, spor faaliyetleri ve seminerlerle desteklenen programlar sayesinde katılımcılar kendilerine yeni fırsatlar yaratıyor ve aile bütçelerine katkı sağlayacak üretimler gerçekleştiriyor.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ, KENT SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YAKLAŞIK 400 KADINA SOSYAL, HUKUKİ VE...

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ, KENT SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YAKLAŞIK 400 KADINA SOSYAL, HUKUKİ VE PSİKOLOJİK DESTEK VERİYOR. AYRICA KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI MERKEZDE DİYETİSYEN DANIŞMANLIĞI, MESLEK EDİNDİRME KURSLARI, SPOR VE HOBİ ATÖLYELERİNİN YER ALDIĞI HİZMETLER DE SUNULUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris'ten sahneye: obalı Emine ile ovalı Hasan'ın hikâyesi
images

Kocaeli'de romanların ve hatıratların izinde 16. kitap fuarı başlıyor
images

Anadoludakiler Afyon pazarı yerel değerleri sahneye çıkarıyor
images

Zile'de 81 yıllık köylü pazarı sonbaharın lezzetlerini tezgaha taşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

Bakü’de 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli: kardeşlik ve Karabağ’ın yeniden inşası

Altındağ'da park kavgası ceza ile sonuçlandı: aracın iki lastiği patlatıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan