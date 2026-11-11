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Atakum'da tekvando salonunda taciz iddiası: şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde tekvando öğrencisine yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atakum'da tekvando salonunda taciz iddiası: şüpheli tutuklandı

Atakum'da tekvando salonunda taciz iddiası: şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda bir tekvando öğrencisinin tacize uğradığı öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti ve R.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., sevk edildiği adli makamlara çıkarılmak üzere Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hukuki süreç ve müdahale:

İhbarı takiben polis tarafından yürütülen işlemler, emniyet kayıtları ve adli süreç kapsamında peş peşe uygulandı; aile bildirimi, gözaltı ve mahkeme kararıyla tutuklama adımları kayda geçti.

R.K., GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

R.K., GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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