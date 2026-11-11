Gültepe'de otomobilin motoru tutuştu, itfaiye yangını söndürdü

olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Gültepe Mahallesi sınırlarında seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

hasar ve belirsizlik:

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi; yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

BATMAN’DA SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.