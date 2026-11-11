kütahya'da meçhulk değil, somut nefes: mefketçik hatıra ormanı büyüyor

Mehmetçik Hatıra Ormanı'na yeni fidanlarla nefes verildi

Kütahya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda yaklaşık 500 fidan toprakla buluşturuldu. 2023 yılında açılışı yapılan anı ormanı, son üç yılda gerçekleştirilen çalışmayla büyümeye devam ediyor.

etkinlik ve açılış bilgileri:

Tören, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, ağaçlandırma çalışmalarının önemine vurgu yaparak doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması gerektiğini dile getirdi. Etkinlik kapsamında yapılan dikimlerle ormana yeni düzenlemeler ve genç ağaçların bakımı için adımlar atıldı.

komutanın mesajı:

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, törende yaptığı konuşmada toprakla buluşturulan her fidanın "geleceğe duyulan güvenin, emeğin, umudun ve vatan sevgisinin simgesi" olduğunu belirtti. Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yalnızca vatan savunmasında değil, aynı zamanda doğal ortamın korunması ve geliştirilmesinde de sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Komutan Baş, Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda son üç yılda yaklaşık 15 bin 500 fidan dikildiğini ve düzenlenen etkinlikle eklenen yaklaşık 500 fidanla ormanın daha da büyüdüğünü kaydetti. Konuşmasının ardından ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür edildi ve katılımcılar fidan dikimine katıldı.

Etkinlik, Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarıyla son buldu; bölgedeki yeşil dokunun güçlendirilmesi yönündeki bu adım, hem sembolik hem de ekolojik açıdan önem taşıyor.

2023 YILINDA AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN MEHMETÇİK HATIRA ORMANI'NDA DÜZENLENEN TÖREN, "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA NEFES" SLOGANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.