Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Olayın ayrıntıları

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde, dün gece meydana gelen kazada bir otomobil orta refüje çarptı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza ve araç bilgisi:

Kaza yapan araç, 20 AAZ 240 plakalı Citroen olarak kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle araç refüje saplanırken, olay yerinde araçta bulunan sürücü yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Tekstilken İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkartılan yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı; ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve trafik incelemesi başlatıldı. Kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI