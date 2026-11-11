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Adıyaman türmüz konutları yakınında silahlı kavga: iki yaralı

Adıyaman Türmüz konutları yakınında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; M.A. (39) ve A.A. (32) vurularak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman türmüz konutları yakınında silahlı kavga: iki yaralı

Adıyaman'da türmüz konutları yakınında silahlı kavga

Adıyaman merkezde, Türmüz konutları yakınlarında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunlar iki kişiye isabet etti.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kavgada yaralananların isimleri M.A. (39) ve A.A. (32) olarak kaydedildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayla ilgili olarak Emniyet birimleri inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, kavgayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN’DA 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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