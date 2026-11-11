Canik'te aile içi şiddet iddiası: zanlı tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde, eşini darbedip tehdit ettiği iddia edilen B.Ş. hakkında kadının şikayeti üzerine işlem başlatıldı.
soruşturma ve gözaltı:
İddialar doğrultusunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
mahkeme süreci ve tutuklama:
Hakim karşısına çıkarılan B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE EŞİNİ DARBEDİP TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN B.Ş., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
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