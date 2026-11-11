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Canik'te aile içi şiddet iddiası: zanlı tutuklandı

Canik ilçesinde eşini darbedip tehdit ettiği öne sürülen B.Ş., kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı; mahkeme tutuklama kararı verdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 19:27

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Canik'te aile içi şiddet iddiası: zanlı tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde, eşini darbedip tehdit ettiği iddia edilen B.Ş. hakkında kadının şikayeti üzerine işlem başlatıldı.

soruşturma ve gözaltı:

İddialar doğrultusunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

mahkeme süreci ve tutuklama:

Hakim karşısına çıkarılan B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE EŞİNİ DARBEDİP TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN B.Ş., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE EŞİNİ DARBEDİP TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN B.Ş., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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