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Atalan'da bağ bozumu başladı: Hasanoğlan üzümlerinden doğal pekmeze

Atalan'da Hasanoğlan üzümlerinden geleneksel usulle hazırlanan doğal pekmez hasadı sürüyor; üretim aile bütçesine ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Atalan'da bağ bozumu başladı: Hasanoğlan üzümlerinden doğal pekmeze

Bağ bozumu ve pekmez hazırlığı Atalan'da

Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde bahar aylarında başlayan bağ mesaisi sonbaharla birlikte hasat ve pekmez yapımına dönüştü. Bölgeye özgü Hasanoğlan çeşidi üzümler, bağdan özenle toplanıyor; geleneksel yöntemlerle işlenerek sofralara doğal pekmez olarak ulaştırılıyor.

Üreticiler, hasadın Ekim ayına kadar sürdüğünü ve toplama ile işleme aşamalarının birbirini takip ettiğini söylüyor. Bağ bozumu sadece ürün toplamak değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa geçen uygulamaların yaşatıldığı bir dönem olarak öne çıkıyor.

Hasanoğlan üzümünün özellikleri:

Mahmut Cengizer gibi uzun yıllardır bu işi yapan üreticiler, Hasanoğlan üzümünü diğer türlerle karşılaştırırken kabuğunun ince olduğunu ve pekmeze yansıyan lezzetinin güçlü olduğunu vurguluyor. Cengizer, üretimin hem aile bütçelerine destek olduğunu hem de geleneksel tatların korunmasına vesile olduğunu ifade ediyor.

Bağdan sofraya uzanan süreci anlatırken Cengizer, bağın bakımından hasada kadar geçen dönem boyunca yapılan yoğun emeğe dikkat çekiyor: 'Şimdi artık üzüm toplama zamanımız geldi. Ürünlerimizin bir kısmını sattık, kalan fazlasını ise pekmez yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışarak bütçemize katkıda bulunuyoruz.'

Pekmez yapım süreci ve ekonomik boyutu:

Toplanan üzümler önce bir araya getirilip üzerine pekmez toprağı seriliyor ve çizmelerle ezilerek suyu çıkarılıyor. Elde edilen üzüm şırası daha sonra tandırların üzerine kurulan dev kazanlarda saatlerce kaynatılarak katkısız ve doğal pekmeze dönüşüyor. Bu yöntem, hem lezzetin korunmasını sağlıyor hem de üretimin yerel kimliğini güçlendiriyor.

Yoğun emek gerektiren bu süreç, üreticilerin kışlık ihtiyaçlarını karşılamalarının yanında köy ekonomisine canlılık kazandırıyor. Cengizer, hasadın bitimine yaklaştıklarını belirterek sürecin sonunu şöyle özetliyor: 'Artık kışa döndük, yavaş yavaş bağlar sararıyor. Hasadımızın sona ermesine az kaldı, yaklaşık bir hafta sonra tamamen bitecek.'

Atalan'daki bağcılık ve pekmez geleneği, yerel pazarlar ve tüketiciler için hem lezzet hem de kültürel miras taşıyor. Hasat döneminin tamamlanmasıyla birlikte elde edilen pekmezler ailelerin sofralarına ve bölge ekonomisine katkı sunmaya devam edecek.

MAHMUT CENGİZER

MAHMUT CENGİZER

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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