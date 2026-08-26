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Atankaya'da ormanların hayaleti vaşak, vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesi Atankaya mevkisinde su tesisatı onarmaya giden Emrah Orhan, nesli tehlike altındaki vaşağı cep telefonuyla görüntüledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Atankaya'da ormanların hayaleti vaşak, vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi

görüntülenen anlar:

Sinop’un Saraydüzü ilçesi Atankaya mevkisinde su tesisatı tamiri için araziye çıkan Emrah Orhan, çalılıkların arasında hareket eden bir canlı fark etti. İlk anda uzak mesafeden hayvanı kedi sanan Orhan, yaklaştıkça karşısındakinin bir vaşak olduğunu anladı.

Orhan, kısa süreli şaşkınlığın ardından o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde hayvanın davranışları ve bulunduğu çevre net olarak görülürken, kayıt kısa süre sonra sona erdi çünkü vaşak gözden kayboldu.

vaşağın davranışı ve bölgeden ayrılışı:

Kayda göre vaşak bir süre çevresini izledi, çevredeki hareketliliği değerlendirdi ve daha sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek izini kaybettirdi. Olay, Atankaya mevkisinde kısa süreli bir gözlemle sonlandı.

Haberde yer verilen bilgilere göre, söz konusu hayvan nesli tehlike altında ve kamuoyunda "ormanların hayaleti" olarak anılan türler arasında bulunuyor. Vatandaşın kaydettiği görüntüler, bölgedeki bu nadir karşılaşmanın görsel kanıtı olarak kayda geçti.

SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE SU TESİSATI TAMİRİ İÇİN ARAZİYE ÇIKAN BİR VATANDAŞ, NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN...

SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE SU TESİSATI TAMİRİ İÇİN ARAZİYE ÇIKAN BİR VATANDAŞ, NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN VE "ORMANLARIN HAYALETİ" OLARAK BİLİNEN BİR VAŞAKLA KARŞILAŞTI. İLK ANDA KEDİ SANDIĞI HAYVANIN VAŞAK OLDUĞUNU ANLAYAN VATANDAŞ, O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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