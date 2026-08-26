Kardeş gibi büyüyen beş kedi ve bir köpek Türlübey'de yürek ısıttı

Kardeşliğin sıcak görüntüleri Türlübey'den

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler, beş kedi ile bir köpeğin bir arada, uyum içinde yaşamını gösteriyor. Görüntüler bölge sakinlerinin ve hayvan severlerin ilgisini çekerken, sahiplendiği hayvanlarla ilgili anlatılanlar yürekleri ısıtıyor.

görüntülerin detayları:

Mahallede yaşayan çiftçi Veysel Karataş, bakımlarını üstlendiği hayvanların doğdukları günden beri birlikte olduğunu belirtiyor. Karataş'ın aktardığına göre beş kedi ve bir köpek aynı günlerde dünyaya geldi ve ilk günlerinde hepsi kendi elleriyle beslendi.

Birlikte aynı kaptan beslenmeleri, aralarında kavga görmediğini söylemesi ve hayvanların birbirini kardeş gibi kabul etmesi görüntülerin en dikkat çekici yönleri arasında yer alıyor.

sahibinin sözleri:

Veysel Karataş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bahçemde beş kedi ve bir köpek besliyorum. Yaklaşık tamamı aynı günlerde dünyaya geldi. Hepsini ilk günlerinde kendi ellerimle besledim. Kardeş gibi büyüdüler. Şimdi birlikte aynı kaptan karınlarını doyuruyorlar. Hiç kavga ettiklerini görmedim. Karınlarını doyururken onları seyretmek benim için büyük bir keyif. Keşke biz insanlarda bu hayvanlar gibi kavgasız dövüşsüz bir dünyada kardeşçe yaşayabilsek."

Karataş'ın sözleri, hayvanların bakımına gösterilen özenin ve birlikte büyümenin uyum üzerine etkisini vurguluyor. Görüntüler, küçük bir mahallede kurulan bu sıcak ilişkinin gündelik yaşamda nasıl karşılık bulduğunu somutlaştırıyor.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNE BAĞLI TÜRLÜBEY MAHALLESİ’NDE KAYDEDİLEN KÖPEK VE KEDİLERİN DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ ISITIYOR.