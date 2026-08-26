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Meram’da mahalleleri yeşillendiren yatırım: 20 yeni park, 25 parkta yenileme

Meram Belediyesi 2026'de 20 yeni park ve 25 parkta kapsamlı yenileme yapıyor; projelerle 74.640 m²'lik yeni ve yenilenen yeşil alan hedefleniyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Meram’da mahalleleri yeşillendiren yatırım: 20 yeni park, 25 parkta yenileme

meram’da park yatırımları:

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 2026 yılı için hazırladığı kapsamlı park ve yeşil alan programını uygulamaya koydu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda toplam 20 yeni park projesi ile birlikte 25 mevcut parkın baştan sona yenilenmesi öngörülüyor. Yeni projelerin toplam büyüklüğü 74.640 metrekare olarak kayda geçti.

öne çıkan projeler ve büyüklükleri:

Programın dikkat çeken çalışmaları arasında 15.190 metrekarelik Havzan Parkı, 6.100 metrekarelik Çaybaşı Mahallesi Sefine Sokak Parkı ve 10.925 metrekarelik Alakova Mahallesi 15480. Sokak Parkı yer alıyor. Sadece bu üç parkın toplam alanı 32.215 metrekareyi buluyor ve ilçedeki yeşil alan kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

mahallelerde yeni yaşam alanları:

Yapımı devam eden projeler Alakova, Alavardı, Aymanas, Bahçeşehir, Kozağaç, Uluırmak, Yaylapınar ve Yenişehir gibi çok sayıda mahallede hayat buluyor. Bahçeşehir Mahallesi’nde farklı sokaklarda beş ayrı park, Yaylapınar’da üç ayrı park projesi yürütülüyor; böylece yeşil alanlar mahalle bazında dengeli biçimde dağıtılıyor.

Projelerde yalnızca yeşil alan oluşturulması değil, vatandaşların farklı ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal ve sportif donatılar da planlandı. Havzan Parkında çocuk oyun alanı, fitness aletleri, basketbol ve masa tenisi sahaları, kamelyalar, oturma alanları ve 552 metrelik koşu yolu bulunacak. Çaybaşı Sefine Sokak Parkında çocuk oyun alanı, fitness alanı, basketbol sahası, süs havuzu, kamelyalar, 175 metrelik yürüyüş yolu, kafeterya ve teras yer alıyor. Alakova 15480. Sokak Parkında ise çocuk oyun alanı, süs havuzu, kamelyalar, oturma alanları ve 405 metrelik yürüyüş yolu planlandı.

mevcut parkların yenilenmesi:

2026 programı sadece yeni tesislerle sınırlı değil; ilçedeki mevcut parkların güvenli, konforlu ve modern hale getirilmesi amaçlı 25 parkta revizyon çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 5.120 metrekarelik kauçuk alanın revizyonu gerçekleştirildi ve şu ana kadar dört parkın yenileme çalışması tamamlandı.

Yenileme çalışmalarının yürütüldüğü mahalleler arasında Alakova, Harmancık, Karahüyük, Lalebahçe, Osmangazi, Yenişehir, Kozağaç, Uzunharmanlar, Ateş Baz, Melikşah, Alavardı, Dere ve Havzan sayılıyor. Bazı parklardaki uygulamalar tamamlanırken, diğer parklardaki çalışmalar kademeli olarak sürdürülüyor; amaç mevcut yeşil alanları geleceğe hazırlamak ve kullanım kalitesini artırmak.

belediye perspektifi ve hedefler:

Yeşil alan yatırımlarının ilçenin kimliği açısından önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş şunları söyledi: "Meram denildiğinde akla gelen en güçlü değerlerden biri yeşilidir. Biz de Meram’ın bu özelliğini korumayı ve daha da güçlendirmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. 2026 yılı bu anlamda bizim için önemli bir hamle yılı oldu. İlçemizin farklı mahallelerinde yeni parklar oluştururken, mevcut parklarımızı da yeniliyor, çocuklarımızın oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, hemşehrilerimizin nefes alabileceği nitelikli yaşam alanlarını artırıyoruz. Meram’ın yeşil kimliğini geleceğe taşımak ve her mahallemizde yeşil alanları daha ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

Meram Belediyesi’nin 2026 yatırımları, hem yeni park alanları kazandırmayı hem de mevcut yeşil dokuyu güçlendirerek ilçe sakinlerine daha erişilebilir, fonksiyonel ve güvenli açık alanlar sunmayı hedefliyor.

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ, 2026 YILINDA PARK VE YEŞİL ALAN YATIRIMLARINDA ÖNEMLİ BİR...

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ, 2026 YILINDA PARK VE YEŞİL ALAN YATIRIMLARINDA ÖNEMLİ BİR ATILIM GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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