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Ataşehir'de kısa sürede yakalandı: sokakta rastgele ateş, bir kişi yaralandı

Ataşehir Ferhatpaşa'da bir şüpheli sokakta rastgele ateş açtı; 54 yaşındaki bir kişi yaralandı, zanlı silahıyla kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ataşehir'de kısa sürede yakalandı: sokakta rastgele ateş, bir kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet C. (28) henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında çevreye rastgele ateş açtı. Bu sırada sokaktan geçen Metin C. (54) vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı.

Müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Metin C. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakaladı. Olayda şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birinin sokaktaki bir gecekondunun camına isabet ettiği görüldü. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ataşehir&#039;de sokak ortasında korku dolu anlar: Rastgele ateş açtı, 1 kişi yaralandı

Ataşehir'de sokak ortasında korku dolu anlar: Rastgele ateş açtı, 1 kişi yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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