Karabiga'dan St. Louis'e uzanan başarı: BigAçıTech Bayraktar ile buluştu

karabiga'dan bayraktar buluşması:

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ÇOMÜ tarafından İçdaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevcih Töreni kapsamında BigAçıTech takımının öğrencilerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya getirdi.

takımın uluslararası başarısı:

BigAçıTech, VEX Robotics turnuvalarında Excellence Award (Mükemmellik Ödülü) ve Teamwork 2nd Place dereceleriyle Türkiye ikincisi oldu. Bu başarılar sayesinde takım, Amerika Birleşik Devletleri'nin St. Louis kentinde düzenlenecek VEX Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

başkanın değerlendirmesi ve beklentiler:

Genç mühendis adaylarının uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Ahmet Elbi, öğrencilerin teknoloji, bilim ve robotik alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti. Elbi, Selçuk Bayraktar'ın bilgi ve tecrübelerinin gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı ve takımın elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını belirtti.

Elbi ayrıca dünya finallerinde ülkemizi temsil edecek öğrencilere başarı dileklerini iletti ve gençlerin azim ile üretkenlikleriyle geleceğin teknolojilerine yön vereceğine inandığını söyledi.

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, ULUSLARARASI BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKEN BİGAÇITECH ROBOTİK TAKIMININ ÖĞRENCİLERİNİ, BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR İLE BİR ARAYA GETİRDİ.